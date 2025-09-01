Vigyázz, kész, Otthon start!

Rendkívüli

Szeptember elseje van, de ez a dátum most nem csak azért fontos, mert a nyári szünet elmúltával becsöngetnek az iskolákban.

Fotó: Teknős Miklós

Szeptember elseje van, de ez a dátum most nem csak azért fontos, mert a nyári szünet elmúltával becsöngetnek az iskolákban. Mától érhető el az Otthon start fix 3 százalékos lakáshitel.

Onnan lehet tudni, hogy sikeres lesz az Orbán-kormány valamelyik intézkedése, hogy a politikai ellenfelei már a felvetésekor támadni kezdik.

Most is olyan program született, amely szinte azonnal kiverte a biztosítékot. Emlékezzünk arra, milyen cirkusz kísérte a rezsicsökkentést, amely 2013 januárjában lépett hatályba. A balliberális oldal hol a közműcégeket „siratta”, hol azt kifogásolta, hogy a rezsicsökkentés mindenkinek egyformán segít. Sőt! Olyan felejthetetlen mondatok is elhangoztak, hogy „a rezsicsökkentés az évszázad átverése, pusztán a kormányzati sikerpropaganda része. A rezsicsökkentés a Kádár-rendszer utolsó éveit idézi.” Az intézkedés azóta is működik, a magyar lakosság fizeti a legkevesebbet Európában a háztartási energiáért.
Az Orbán-kormány vezette be az egykulcsos személyi jövedelemadó rendszerét is. Érdemes erre is emlékezni! 

A jelentős adócsökkentés szintén kiváltotta a politikai hisztériát, a baloldal a költségvetés fenntarthatatlanságával, az ország összeomlásával riogatott.

Abba most bele se menjünk, hogy a Gyurcsány–Bajnai-kormányok a hatalmas adóelvonások mellett is a csőd szélére juttatták hazánkat. A mai adórendszer az egyik legversenyképesebb az unióban. Értsük ide az alacsony társasági adót, a többféle családi kedvezményt és a teljes szja-mentességet is, amely egyre szélesebb kört érint. Ma már azt is tudjuk, hogy a Tisza Párt visszahozná a többkulcsos rendszert, de ugye erről majd a választások megnyerése után szeretnének beszélni.
Az Orbán-kormány azt ígérte a 2010-es választások előtt, hogy egymillió új munkahely létrehozását segíti elő. Hitetlenkedés, hahotázás és kritikák özöne kísérte ezt a bejelentést is. 

A valóság rácáfolt a huhogókra, ma már szinte csak az nem dolgozik, aki nem akar.

Sőt több területen munkaerőhiány van. Most pedig elstartolt a fix 3 százalékos lakáshitel. Ez huszonöt évre teljesen kiküszöböli a kölcsön kamatkockázatát. A feltétel nem ír elő gyermekvállalást, nem kell házasnak sem lenni. A program univerzális, hiszen akinek nincs többségi tulajdona, élhet ezzel a kölcsönlehetőséggel. Aki elmúlt 18 éves, és megfelel a minimális elvárásoknak, plusz átmegy a bankok szűrőjén, olyan lehetőséghez jut, amiről korábban talán álmodni sem mert.
Az oly kritikus megmondóemberek megint csatasorba álltak, és a lakásárak drágulásáról, a fiatalok tönkretételéről és adósrabszolgaságról kezdtek vizionálni. 

Az nem érdekli őket, hogy a rendszer korlátokat szabott az otthon startos lakások és házak árának, ahogy az sem, hogy a fix 3 százalék mekkora előnyt jelent a piaci hitelekhez képest.

A kormány ráadásul támogatja azokat a most induló beruházásokat, amelyek megfelelnek a programnak, ezek nemzetgazdasági kiemelt státust kapnak, gyorsabb lesz az engedélyezés, így hamarabb bővül a kínálat. A pia­con ráadásul már megjelentek olyan ingatlanfejlesztők, amelyek a támogatási programba beilleszthető lakásokat építenek. A bankok között valóságos verseny indult, van, ahol a 3 százalékos kamat alá is lemennek.
Sokaknak megszerezhető az első lakás vagy ház, versenyeznek a bankok, lendületet vehet az építőipar és a lakáspiac, mindezzel pedig a magyar gazdaság egésze is jól jár. Ha mindezt számba vesszük, teljesen érthető, hogy a kormányellenes táborban többen frászt kaptak. Valahogy azonban nem tudom sajnálni őket. Azt pedig biztosra veszem, hogy abból a körből is többen élnek majd a lehetőséggel. Ezt viszont jól teszik!

