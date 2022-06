Zsidó reneszánsz

Botrány árnyékolta be a hét végén a neves kortárs művészeti kiállítás, a Documenta megnyitóját Kasselben. Frank-Walter Steinmeier német elnök némi vonakodás után ugyan végül elmondta köszöntőjét, de figyelmeztette az idén történetesen indonéz kurátorokat, hogy a művészi szabadság sem mentség Izrael-ellenességükre, amelyhez egyébként német művészek is asszisztáltak. Franciaországban eközben hetek óta tartja magát a hírekben, hogy antiszemita indítékból fojthatott meg, majd dobhatott le az erkélyről egy agg zsidó férfit muszlim gyilkosa. Az elmúlt években nem egy ilyen gyilkosságot követtek el francia földön.

Magyarország biztonságos ország – általában is az, de a zsidók is így látják, ami a XX. századi történelmünk nyomán különösen fontos. Az Európai Zsidó Szövetség budapesti konferenciáján – az itteni rendezés is jelzésértékű – ismertették azt a felmérést, amelyből kiderül: az egyes kormányok erőfeszítéseit, a biztonságot, a vallásszabadságot tekintve a vizsgált tizenkét európai ország közül hazánk biztosítja az egyik legkedvezőbb környezetet a zsidó közösség számára. Magyarország nem sokkal maradt le az első olaszok mögött, számos olyan nyugati EU-tagállamot is megelőzve, amelyek pedig szeretnek a katedra magaslatáról hadonászni a vonalzóval, és leckéket adni a jogállamiságból. Ebben a zsidó felmérésben most a hollandok, a belgák, a németek és a franciák kaptak többek között leckét. Magyarország esetében különösen a kormány erőfeszítéseit ismerték el a zsidó közösségek biztonságának erősítésében, a zsidó kulturális és hitélet támogatásában, a holokauszt emlékének megőrzésében, az Izrael melletti nemzetközi kiállásban, valamint a vallásszabadság biztosításában. Ez utóbbi talán meghökkentő: miért, másutt Európában talán nem engedik imádkozni a zsidókat? Nos, egyes túlságosan felvilágosodott északi országban betiltották a kóser vágást, és egyre rosszabb szemmel nézik a fiú újszülöttek körülmetélését. Eközben Merkel és Macron felelőtlen bevándorláspolitikája, a muszlim tömegek beengedése évi több ezer antiszemita atrocitást eredményez Németországban, a francia zsidók pedig a lábukkal szavaznak: minden évben több ezren vándorolnak ki Izraelbe.