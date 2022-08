Balos szappanoperett

De hogy is tudnának bármihez fogni, amikor még egy valamirevaló demonstráció megszervezéséhez is tehetségtelenek? A világtörténelemben egyedülálló az, amire a Momentum képes volt: olyan kevés érdeklődőt tudtak összeverbuválni a Kossuth térre, hogy átminősítették sajtótájékoztatóvá, hisz a médiadolgozók többen voltak, mint a tüntetők. Ezek után már csak az van hátra, hogy egy sajtótájékoztatót címkézzenek át tüntetéssé. Márki-Zay Péter többszörösen bukott, ám az országos politikai szerepléshez húsz körömmel ragaszkodó egykori baloldali miniszterelnök-jelölt műanyag karosszékes, pár tucat fő részvételével lezajló tüntetése is megérné a negatív Guinness-rekordok közé való felvételt. Csoda, hogy a CNN és balos hírcsatorna társai ennek ellenére nem tudósítottak róla mint a magyar kormány elleni elementáris népharag perdöntő bizonyítékáról.

Jelenleg azonban a hírekbe is alig tudnak beférni. Még az a számukra jobbik eset, ha nem kapnak nagy nyilvánosságot az egészen hihetetlenül alacsony színvonalú, alattomos ügyetlenkedéseik.

Természetesen egymást és saját sajtójukat is úgy ütik-vágják, mint a répát, hisz a bajnak, sikertelenségnek nincs gazdája. Márki-Zay paranoiásan minden baloldali pártban fideszes ügynököket lát, akárcsak unokatesója, a szintén a permanens bekattanás orvosi állapotában leledző Hadházy Ákos. Előbbi pártot akar alapítani, utóbbi ebben nem követi, ám közben felkészül a háttérben Jakab Péter, a villámgyors bukások ma még jobbikos exelnöke, aki maga mögött a népet hallucinálva szintén pártalapítási terveket dédelget. Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő össznépi felháborodást vált ki sunyi népszavazási ötletével az uniós tagságról, amit pártelnökjelöltségéhez hasonlóan visszavon, ám az új Jobbik-főnök, Gyöngyösi Márton felkapja, mint kutya a csontot. Gyurcsány Ferenc, a DK-s lúzervezér eközben outlet Zeusz­ként szórja villámait a kormányra, mindennap azzal fenyegetőzve, hogy készül a készülődésre. A publikum mégis azt érzi: olyan, mint a rossz tanuló Karinthynál, aki mindig készül, de megbukik, aztán magyarázza a bizonyítványát.

Lehetne folytatni a vígjátéki összefoglalót az ellenzéki kakofóniáról, hangzavarról, de minek? Az emberek érzik, hogy a mostani baloldal nemcsak hiteltelen, de már nem is szórakoztató. Ilyenkor szokták a tévécsatornák egy kevéssé nézett, matinéműsorsávba tenni a dög­unalmas szappanoperákat, hogy aztán végleg kivegyék a programból.