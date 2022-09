Aprócska árnyékbrigád

Mint a hacacárén kiderült: az árnyékbrigád tagjai – hatalmas meglepetésre – mind DK-sok, illetve az Apró klán körül lézengő ritterek. Gyurcsányék szeretnek tárgyalni, ám annyira azért mégsem, hogy ilyen komoly, árnyékminiszteri stallumokat átadjanak más ellenzékieknek. Hogy­isne! Inkább bölcsen megtartották azokat maguknak. Egy koalíciós árnyékkormánnyal amúgy is csak a nyűg lenne. Klára-Feriék annyira mélyen, Kertész Ákossal szólva: genetikusan demokratikusak, hogy bár áprilisban a nép (démosz) elzavarta őket kapálni, most mégis itt dörömbölnek az ajtónkon, hatalmat követelve. Miután a néptől nem kaptak, hát fogták, és kinevezték magukat ennek-annak. Mint a viccházban: én leszek Einstein, te meg Napóleon. Csoportkép is készült róluk, ahogy ott feszítenek Gyurcsányné rettentő árnyékában. A Gyurcsány család kiérdemesült küblihordozója, Molnár Csaba vezeti majd az árnyékkancelláriát. Komáromi Zoltán lett az árnyék egészségügyi miniszter: pompás választás, ő mondta korábban, hogy inkább ne kapjanak oltást a betegek, mintsem oroszt vagy kínait adjanak be nekik. A „bölcs” tanácsot néhány DK-s politikus megfogadta – ők sajnos már nincsenek köztünk. Varju László talajtornászt tették meg árnyék-rezsiminiszternek, ez is zseniális. Bodnár Zoltán lett az árnyék-pénzügyminiszter, aki az érett gyurcsányizmus korában az Eximbankot vezette. A csoportképről ugyan valamiért lemaradt Vadai Ágnes, de úgy hírlik, ő lett az árnyék-hadügyminiszter. Testhezálló feladat ez neki: hadügyi államtitkárként anno kivette a részét a honvédség szélnek eresztéséből, ellenzékből pedig folyton amiatt károg, hogy az Orbán-kormány erősíti a hadsereget. Vadai Ágnes korunk Linder Bélánéja. A többieket nem sorolom, lényegtelenek.

Árnyékkormány? Senki által meg nem választott, hataloméhes külföldi ágensek dáridója. Most ezt az új csodareceptet küldték nekik a tartótisztek. Fölsorolni is képtelenség, hány tökéletes ötlete volt már a nemzetközi baloldalnak (és hazai nyúlványuknak) Orbán megbuktatására. Hahás hídfoglalások. Pukli tanár úr kockás ingei. A „fekete ruhás nővér”. A Fidesz-székház elfoglalása André Goodfriend „pszichikai bűnsegédletével”. Olimpiagyilkosság. CEU-randalírozások. Tavares-, Sargentini- és Delbos-Corfield-jelentés. Uniós pénzcsapok elzárása. Hetes cikkelyes eljárás. A teljes és maradéktalan ellenzéki összefogás. Most meg – édes Istenem – ez az árnyékbrigád.