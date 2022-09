Hazánk csatát nyert

Az elmúlt években látványos fejlődésnek indult a magyar gazdaság. Hazánk is egyre több pénzzel járul hozzá a közös kasszához. Az Európai Unió tagországainak munkavállalói, beleértve a magyarokat is, közösen termelik meg azt a forrást, amivel most zsarolják Magyarországot. A balliberálisok leggusztustalanabb húzása az úgynevezett helyreállítási alap pénzeit érinti. Azokat, amelyeket a koronavírus-járványból fakadó válság enyhítésére teremtett elő a közösség. Ehhez hitelfelvétel is társult, erre a magyar kormánynak is áldását kellett adnia. Ezzel hazánk kezességet is vállalt. Azaz: ha egy tagállam a neki jutó összeget később nem tudja visszafizetni, akkor azért nekünk is helyt kell állnunk. Ezt nevezik szolidaritásnak, csak van egy bökkenő: Magyarország eddig egyetlenegy petákot sem kapott a neki járó pénzből.

Mindenki megtanulhatta a balliberális mantrát az elmúlt évtizedekben: ha a Fidesz nyeri a választást, akkor nincs demokrácia Magyarországon, míg ha a másik oldal, akkor valóságos politikai mintaállammá válik hazánk. Brüsszel már a látszatra sem ad, emlékezzünk vissza: az áprilisi országgyűlési választást követően néhány nappal bejelentették: eljárás indul hazánk ellen az uniós pénzek „védelmében”. A magyarok ugyanis már negyedszer voksoltak „rosszul” a szavazáson.

Az Európai Unió a történetének legsúlyosabb energiaválságát éli, és belekeveri magát az orosz–ukrán háborúba. A recesszió réme árnyékolja be a gazdaságokat, sorra függesztik fel termelésüket a gazdagabb államok vállalkozásai is. Tömegek veszíthetik el állásukat. Az árak az egekben, holott a fűtési szezon még el sem kezdődött. Milliók tartanak attól, hogy nem tudják kifizetni a számlájukat. Mindeközben az Európai Bizottság elnöke ukrán zászlónak öltözve szónokol arról, hogy Oroszországot térde kényszerítik a szankciók.