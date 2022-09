Aranyáron a meleg víz

Ha Magyarország abban bízna, hogy az Európai Unió majd megoldja az energiaválságot, akkor bizony télen sem kelnének életre a kazánok. Az energiaválságot ugyanis a felelőtlen szankciós politika szabadította el. Ha Magyarország abban bízott volna, hogy az Európai Unió biztosítja a koronavírus elleni vakcinákat, akkor sokkal lassabban jutottak volna az életmentő oltásokhoz az emberek. Ha Magyarország arra várna tétlenül, hogy majd az Európai Unió időben biztosítja a közösségi támogatásokat, akkor bizony a beruházások terén sem lennénk az unió élvonalában.

Az Orbán-kormány politikájának egyik alaptétele az, hogy csak magunkra számíthatunk. Ebből táplálkozik hazánk önállósága. Az országot olyan politikai erő irányítja, amely mer nagyot álmodni, és ezért tesz is. Így természetes az is, hogy nem lehet kérdéses az állampolgárok alapvető biztonságának garantálása. – Szeptemberben és októberben a Gazprom a hosszú távú szerződésben rögzített mennyiségen felül naponta maximum 5,8 millió köbméterrel több földgázt szállít Magyarországra Szerbián keresztül – jelentette be tegnap a külgazdasági és külügyminiszter. Ez a pluszmennyiség is hozzájárul hazánk energiaellátásának biztonságához. Mindezek mellett pedig ahhoz, hogy ne kelljen korlátozásokat bevezetni földgázhiány miatt.

Ha a meleg vizes csapot nyitjuk meg, akkor meleg víz folyik a kezünkre. Nem zártak be a közintézmények, és itt lehet Európában a legkedvezőbb áron tankolni. Az ellenzék minden ámítása ellenére pedig megmaradt a rezsicsökkentés, amely példa nélküli a nemzetközi porondon. Ezek olyan igazságok, amelyeket nem lehet megkérdőjelezni. Így már érthető Gyurcsány Ferenc intése is, amely távol tartaná hűbéreseit a vitáktól.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Europress/AFP/Sebastian Gollnow)