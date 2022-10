Berlin alatt a föld

Németország – nemcsak Berlin, hanem az ország számunkra legalább olyan jelentős alkotórésze, Bajorország – mindig megkerülhetetlen. Nemcsak nekünk, hanem egész Európának, akárki forgassa is náluk a kormánykereket. Különösen érződik ez a mostani válság­időkben, amikor a németek kulcsszereplők az ukrajnai háború körüli uniós játszmákban, a Kijevet segítő fegyverszállításokban, a gazdasági válságkezelésben, a tél közeledtével egyre égetőbb (azaz, ha lehetne így mondani, termosztátlecsavaróbb) energiahelyzetben.

A Berlin felett az ég médiaközhely, alatta a föld viszont kényszerítő valóság. A Szovjetunió a hidegháború legfagyosabb éveiben is az NSZK megbízható szállítója volt, a nyugatnémet hálószobákat a szexuális forradalom mellett az orosz gáz fűtötte. Mára Európa energiapolitikája sokismeretlenes egyenletté vált, a partvonalon túlra tett, megrongált Északi Áramlat vezetéktől kezdve addig, hogy a tavaly kormányra jutott Zöldek, a szép, új öko-Európa felkent papjai módszeresen nyírták ki Németország saját energiaellátásának alapjait, az atomerőművek teljes lekapcsolásáig bezárólag. Paradox fejlemény ennek fényé­ben, hogy – mint tegnap megerősítették – német vállalatok, köztük a Siemens is jelentős szerepet játszik majd a paksi reaktorbővítésben. Általában is nehéz alulbecsülni annak a jelentőségét – talán a magyarországi járműipar és a beszállító szektor ennek a legavatottabb megmondhatója –, milyen fontos nekünk, magyaroknak is, hogy a német gazdaság jól teljesítsen, a német polgár vegyen új autót, illetve eljöjjön vele a Balatonra, és költse a pénzét. Mégis, Berlin manőverei sértik mások érdekeit az unióban.