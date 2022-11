Magyar helyzet

Úgy kezdődött, hogy előbb az Európai Bizottságnál hőbörögtek minél szigorúbb feltételek kiszabásáért, majd kétségbe vonták, hogy a kormány valóban végre is akarja hajtani a vállalásait, most pedig kijelentik, hiába teljesül minden, a soha senki által meg nem határozott jogállamiság az sérül. És ez veszélyezteti az unió pénzgazdálkodását, nem az, hogy számolatlanul öntjük a pénzt a működésképtelen ukrán államháztartásba, és súlyos eurómilliárdokkal akarjuk éppen eladósítani az uniót. Aki pedig fel merészeli tenni a teljesen ideillő kérdést, miért is tartunk lélegeztetőgépen egy unión kívüli roncsállamot uniós pénzből, az a Putyin hátsó fertályából ki sem látszó oroszbarát lakájmédia lefizetett propagandistája. Azt már le sem merem írni, mi jár annak az elvetemültnek, aki netán összefüggést vél felfedezni a két szándék között, vagyis azt feltételezi, a tőlünk elvont forrásokat is ukrajnai jóemberkedésük finanszírozására szánnák ezek az álszent pénzügyőrök. Úgy tűnik, az Egyesült Államok ígért némi koncot a békekötés utánra azoknak, akik hajlandók gondolkodás nélkül kiszolgálni az érdekeit a háborúban.

Kritikus pontként azt is kiemeli a dokumentum Ujhelyi szerint, hogy Magyarország kormánya úgy döntött, nem vesz részt az Európai Ügyészség létrehozására irányuló megerősített együttműködésben. Ez pedig élesen rávilágít arra, miért lettünk az Európai Egyesült Államok létrehozásán egyre görcsösebben serénykedő globalista elit szemében fekete bárányok. A vádhatóság nemzeti hatáskörben tartása ugyanis alapvető szuverenitási kérdés. Akik a jogállamiság sérüléséről, a demokrácia hiá­nyáról, korrupcióról, az uniós források ellopásáról hazudoznak, tulajdonképpen azt sérelmezik, hogy Magyarország nem hajlandó végképp lemondani önrendelkezéséről, ellenáll a nemzetállam megsemmisítésére irányuló törekvéseknek.

Hogyan is fogalmazott Szanyi kapitány a Hír TV-ben a minap? Azt mondta, Ujhelyi István a DK zsoldosaként dolgozott az MSZP színeiben az elmúlt tíz évben. S ha netán kiderülne az elkövetkező hetekben, hogy a szenilitást mímelő Gyurcsány már megint hazudott, és mégis gurulhatott pártja kasszájába is néhány dollár, akkor érthetővé válna, miért kérkedik a magyar EP-képviselő azzal, hogy ő bizony aláírja a hazáját arcul csapó állásfoglalást.

Itt az ideje, hogy sürgősen átgondoljuk a hazaárulás tényállását vonatkozó törvényeinkben.