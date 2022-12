Történelmi jelentőség

A magát politikai nagyvadnak tartó főpolgármester ugyanis eddig nem a nemzet fővárosával, inkább saját politikai ambícióival volt elfoglalva. Úgy volt, hogy a 2022-es választásokon ismét ő lesz a baloldal megmentője, végre sikeresen miniszterelnököt faragnak belőle. Ennek érdekében a városházán maga mellé vette Bajnai Gordon kipróbált emberét, Korányi Dávidot, aki nemcsak Budapest városdiplomáciáját szervezte New Yorkból, távmunkában, de bámulatos hatékonysággal hajtott fel egy halom kampánydollárt is. Karácsony azonban, akárcsak az angoltanulást a nyelvvizsgára, ezt is félbehagyta, mosta kezeit, és miután váltig esküdözött, hogy nem teszi, visszalépett Márki-Zay Péter javára.