Joseph Ratzinger az igazi, kiveszőfélben levő európai ember archetípusa volt. Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek is kiemelte ezt megemlékezésében, a pápa igazi európaiságát. Mert hiá­ba is torzult el teljesen ez az eredetileg nagyon szép eszme, s vált az Európai Unió Európa szinonimájává, a valóságban tényleg létezik az európaiság. Ez értéket jelent, és nem korlátlan szabadosságot. Az európai ember tisztában van az ősei által felépített kultúra és tudomány, gazdaság és életmód mérhetetlen értékességével, így azt őrzi és igyekszik továbbfejleszteni. Isten nélkül teljesen értelmetlen Euró­pát elképzelni, a katolikus egyház nélkül szintén, de a reformáció is alapjaiban határozza meg azt a világot, amit mi, Európában élők ismerünk. Mert nem vagyunk mindannyian európaiak, ez egy kitüntető cím kell hogy legyen, amiért meg kell küzdeni, ki kell érdemelni.

XVI. Benedek azzal, hogy Európa védőszentjére utalva választotta pápai nevét, nem kizárta a többi kontinens lakóit a figyelméből, hanem saját példáján keresztül igyekezett rávilágítani, micsoda érték ez a csodálatos Európa, amelyet közösen kell megőriznünk, az egész nagyvilág segítségével.

Ha az öreg kontinens elveszíti a jellegét, az az egész világnak tragédiát jelent. Róma Európa szíve, egyben a világ keresztényeinek fővárosa, szellemi központja. Ma Rómában a templomok elé kitett betlehemeket ráccsal kell elzárni, nehogy ellopják a szobrokat, hiszen az az állhatatosság, amelyre Benedek pápa figyelmeztetett, eltűnőben van. Európa rohamosan veszíti el önazonosságát, hitbéli ragaszkodását, türelmességét és saját értékeinek tiszteletét. Európa soha nem volt ilyen gazdag, mint manapság, de soha nem volt lélekben ennyire szegény, ennyire tétova, ennyire elveszett. „A világ kényelmet ad. De az embert nem kényelemre teremtették, hanem nagyságra” – mondta az emeritus pápa, aki rendszeresen felhívta a figyelmet a küzdés és a lemondás fontosságára, ami nélkül nincs igazi siker és valódi szeretet.

Benedek pápa kilenc éven át volt a Vatikánban lemondott pápaként, ilyen soha nem volt a világtörténelemben. Halálával derült ki, milyen fontos volt az utolsó pillanatáig mindenkinek, az egész világegyháznak, s Ferenc pápának is. Mi volt a titka? „Mustármag van nálam, és nem félek használni” – mondta egykor. Az a mustármag nálunk is megvan. Csak ma már nem szokás észrevenni, annyira kicsi.



