Ne várd a csodát!

Márki-Zay is évértékelőt tartott, az első hírek szerint grafikonokkal, háromperces körmondatokkal, sűrű bocinézéssel, hogy mindenkinek jó legyen.

Jobbulást!

Gyurcsány Ferenc úgy beszél, mintha nem is ebben az országban élne. Felmentésként ezt most tudjuk be az influenzájának.