A sajtószabadságról

Levágott egy fejet – nőtt helyette kettő. Például az Indexet is úgy megszüntette, hogy most már van mellette Telex is. Az ember gyanútlanul rákattint az internetre, máris kéretlenül, vörösiszapként zúdul rá a maró lúg: Ez a lényeg, 444, Nyugati Fény… Elugrani is alig lehet előlük.