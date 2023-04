A szürke főpolgármester

Engedjük meg azt is, hátha levetkőzte az írott betű s általában a munka iránti ellenszenvét, s utánanézett a közparkokkal kapcsolatos szakirodalomnak. Így talán ráébredt, hogy a világ híres közparkjaiban mindig találhatók szép építmények, kávéházak, sportpályák, kulturális intézmények, múzeumok is a londoni Hyde Parktól a párizsi Luxembourg-kerten keresztül a New York-i Central Parkig. Célszerű is ez, mivel az emberek nem dzsungellátogatásra mennek, amikor egy közparkot keresnek fel, hanem szórakozni, sportolni, művelődni is szeretnének. Ezt pedig csakis kulturált, XXI. századi körülmények között tehetik meg. Erős a gyanúnk, hogy Karácsony keveri a közparkok és a nemzeti parkok ismérveit, s ezért ellenezte a Magyar Nemzeti Galéria és a Városligeti Színház felépítését. Meglehet, emiatt szidalmazta bunkó stílusban a csodálatos Magyar Zene Házát is, amely számtalan nemzetközi díjat nyert.

De még az is lehet, hogy végre kiment egyszer a ligetbe, látta a rengeteg embert, amint jól érzik magukat a nagyszerűen kialakított zöld környezetben, s rájött, milyen nagy marha volt, hogy mindezt eddig nem támogatta.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Havran Zoltán)