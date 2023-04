Majd megjön az amerikai nagykövet, és a baloldal megfelelően becsatornázott emberei segítségével elkezd egy kardcsörtető kampányt, amelyet azonmód átvesz mindenki, aki ebben látja a magyar kormány megbuktatásának lehetőségét. A hivatalos ideológiaszédelgő Jobbik, amely nem antiszemita, nem háborúpárti, nem baloldali, továbbviszi a borzasztóan leegyszerűsítő és buta kampányt. Feltehetően azért, mert megkérték őket megfelelő emberek megfelelő helyekről. Igen, onnan, ahol kidolgozták ezeket a részleteket. Itt érzelmi vagy valóságos zsoldban álló emberek hazudják magukat őszintének, s érvelnek a háború mellett, mert azt képzelik, ha a kampányban segítenek, az később az ő javukra is válik. Kapnak néhány ígéretet, akár pénzt is, de mivel az őrzőik sokkal profibbak náluk, borzasztó könnyen megvezetik őket. Végül ott maradnak a projekt végén üres kézzel s azzal a tudattal, hogy egy nagy és gyilkos színjáték aprócska kis bábfiguráiként elvégezték a feladatukat, és felvehetik a nagyjából harminc ezüstpénz értékét dollárban. Ha pedig újra szükség lesz a szolgálataikra, a kommunikációs csatornákat már kiépítették, az együttműködés újra felmelegíthető, az ezüstök pedig újra csenghetnek. Fogva vannak.

A terv részletei azonban nem lesznek tiszták egy ilyen mameluk számára, az nem az ő dolga, hogy gondolkozzon. A Foreign Affairs amerikai külpolitikai szaklap egy cikke békülékeny stratégiát javasol, a rendezés felé tolná az orosz–ukrán konfliktust, megakadályozandó a háború befagyását. Mindig van B terv, jó eséllyel C és D is. A szerzők a Külkapcsolatok Tanácsa nevű agytröszt befolyásos munkatársai, amely nem csupán elemző, de politikacsináló szerepet is vállal. Igen, a Magyarországon legismertebb amerikai befektető nagyon közeli kapcsolatban áll ezzel a csoporttal, újabb és újabb vasakat tesznek a tűzbe, másokat kivesznek. Mert így működik ez, épp azért tud ilyen befolyásos lenni az említett, világszerte ismert befektető, mert pontosan érti ezt a szakmát, kijátssza egymás ellen az embereket, pártokat, országokat, cégeket, így rémisztő és emberellenes víziója egy nap valósággá válhat. Ebben pedig nem szabad részt venni, bármennyire is csengenek azok az ezüstök.

Borítókép: az ominózus „Ruszkik, haza” óriásplakát (Forrás: M1)