Nekrológ az MSZP sírjánál

Mesterházy hosszas mérlegelés után döntött úgy, új utakat keres, mert aktív emberként tenni akar a hazájáért és a baloldalért. Emlékszem, a nyolcvanas évek vége felé sok ezer honfitársam döntötte el egyszer és mindenkorra, hogy be sem lép a döglődő állampárt romjain pipiskedő új formációba. Az volt sokunk véleménye, nem lesz a kommunista kutyából szalonna attól, hogy elhagyja a munkás szót a szocialistának becézett párt nevéből. Aki a hazájáért akart élni, az szakított ezzel a bagázzsal végérvényesen. Sajnos gyanítom, a volt elnök lelépése nem ebből a felismerésből táplálkozott.

A pár napja még a DK-val hírbe hozott Mesterházy most inkább új pártot alapít, mert egyáltalán nem bízik már a huszonhárom éve egyre csak romló viszony helyrehozhatóságában a szocialistákkal. Szerinte sokat szenvedett hazánknak már csak egy karakteres baloldali, szocdem politikára van szüksége a boldoguláshoz. Az új formáció a nemzeti érdekérvényesítésben, a nemzeti modernizációban, a nemzeti szuverenitásban határozottabb álláspontot kíván képviselni az összes eddigi osztódással szaporodott baloldali pártnál, ami nem lenne nehéz, hiszen a többiek bármennyire szeretnék hazafinak beállítani magukat, a nemzeti szuverenitást felszámoló Európai Egyesült Államok tartományaként képzelik el a magyar jövőt. Közben viszont hiába vágta rá az ajtót elvtársaira a szelíd motoros exelnök, továbbra is a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméjét állítja pártalapító nekibuzdulása középpontjába, azokhoz hasonlóan, akiket elvileg elhagyni készül. Így az ő szájából ugyanúgy üres papundekligalacsinokként hullanak ki az Isten, a haza vagy a család fogalmai. Teljesen hiteltelen a nemzeti baloldal megteremtésére tett kísérlet, ha nem teszi hozzá, hogy innen kezdve semmi köze a Gyurcsány irányította nemzetrontó bagázshoz.

Ezzel szemben Mesterházy azt állítja, hogy csak a párttagsága változik, az elvei nem. Akkor mennyire vehető komolyan az a kritikája, miszerint már évek óta tévesnek tartja az MSZP vezetésének stratégiáját, nem is hisz abban, hogy lehet ezen változtatni. Ő hol volt idáig? Neki nincs semmilyen szerepe abban, hogy az MSZP már csak árnyéka önmagának, elvesztette országos politikai befolyását, társadalmi támogatását, és úgy tűnik, nincs törekvés sem ennek visszaszerzésére? Nem kellene azon is elgondolkodni, hogy a magyar társadalomnak a szabadság természeti törvényeket is semmibe vevő elmebeteg kiterjesztéséből, az egyenlőbbek érdekében teljesen félremagyarázott egyenlőségből és a terrort a nyakunkra hozó, majd az áldozatok emlékére krokodilkönnyeket hullató plüssmackós szolidaritásból lett egyszer és mindenkorra elege? Régi figurákkal, régi elvek mentén soványka lesz a tervezett megújulás.

A kegyeletsértés minden szándéka nélkül szögezzük le, egy cseppet sem sajnáljuk a Magyar Szocialista Párt eltűnését a politikai süllyesztőben. A romjain sarjadó minden formáció Gyurcsány köpönyegéből bújt ki, és ma is ott lebzsel. Kíváncsian várjuk, hogy egy kiugrott MSZP-s és egy kiugrott DK-s tandemjének Szocialisták és Demokraták elnevezésű próbálkozása valóban hoz-e mégis valami újat a baloldalon. Az agónia végére ez is kiderül.