Egy olyan háborúban, amelyben minden bizonytalan, nehéz eligazodni, ki mond igazat és ki hazudik. Persze a háborúk általában ilyenek, ritkán derül ki egyértelműen, kik a jók és kik a rosszak, hiszen akkor valójában egy hollywoodi produkciót néznénk, s nem a való életet. Márpedig az ukrán–orosz konfliktus egy nagyon modern, korszerű viszály, amely szinte üvölt a megfilmesítésért.

A kiszivárgott dokumentumok szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fel akarta robbantani a Barátság kőolajvezetéket, így ütve egy nagyot a magyar gazdaságon. Ez a mondat lényegében aknamező, hiszen a kiszivárgás máris gyanús, nem szoktak ezek az információk csak úgy véletlenül kiszivárogni, mint a tej a hűtőben. Zelenszkij egy színész, aki tud elnököt is alakítani, meg táncolni is, tud hadvezéresen is nézni meg diplomáciásat játszani. Alapvetően idejét azzal tölti, hogy az összes nemzetközi fórumon, legyen az politikai vagy bármilyen közéleti esemény, felszólít mindenkit, hogy támogassák őt. Keresetlen szavakkal küld el mindenkit melegebb éghajlatra függetlenül attól, mit tett az adott ország vagy közösség, további fegyvert és paripát követel, majd bontja a vonalat és lép tovább az ábécében.

Most Németországba utazott, mint egyszeri influencer-akciósztár.

A híradások szerint Rómából indult a filmbe illő akció, a lokális Air Force One egy Airbus A319-es utasszállító volt, és két Eurofighter kísérte Berlinig a drámai hatás kedvéért. Rejtély, izgalom, titok minden egyes epizódban. Zelenszkij az utat természetesen nem jelentette be, sokkal nagyobbat üt így a Nemzetközi Károly-díj átvétele az ukrán nép nevében. Az információk a Twitteren repülnek szerteszét a világba.