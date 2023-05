Két valóság

Ehhez persze ezt érteni kell, hinni, részt venni a közösségben. Ez ugyanis nem politika, ahogy a pápa látogatásának a lényege sem az. Aki csomót keres a kákán, az minden pápai kijelentést politikai szemüvegen keresztül vizsgál, az utalásokat keres, hogyan bírálta a magyar kormányt az egyházfő valamely szavával, s hosszú cikkekben magyarázza, miért szörnyűséges a jelenlegi helyzet Magyarországon. Ezt valóban meg lehet csinálni, nyilván szükség van egy hatalmas erkölcsi bukfencre vagy nyolcra, csűrni-csavarni a szavakat, hátha logikusnak tűnik a nyakatekert és vágyvezérelt gondolatmenet. A másik, alternatív valóságban Magyarország diktatúra, rettegő, illetve agymosott néppel, a pápalátogatás a politikai legitimáció kísérlete volt, no és persze nincs is Isten, vagyis a pápa sem hisz benne, csak jó színész. A második valóság teljesen virtuális, és abban a térben is terjed. Elszivárog a nemzetközi térbe, objektív színezetet kap, így aki nem volt kint a misén, s a világ másik felén él, annak esélye sincs eldönteni, mi a valóság. Az egyik olvasat pontosan ugyanolyan eséllyel versenyez az emberek szívéért, mint a másik.