Csak úgy áradnak a jó hírek: szipi-szupi programokkal várja a tanárokat, óvodapedagógusokat a Labrisz Leszbikusegyesület a következő időszakban (is). A Soros-brigád május 13-án tart fejtágítóval egybekötött szendvicsezést Hogyan taníthatunk Meseország meséivel kicsiket és nagyokat? címmel a józsefvárosi Közkincs Könyvtárban. Itt az elhíresült Meseország mindenkié három „meséjének” foglalkozástervét mutatják be a szerzők (az elkövetők). A beharangozó szerint afféle „módszertani szakmai nap” lesz. A Labriszt ismerve ez minden bizonnyal annyit jelent: bemutatják a leghatékonyabb fortélyokat a kicsik – még kialakulóban lévő – nemi önazonosságának lerombolására. Káros társadalmi sztereotípiák, mindenki olyan nemű, amilyet kitalál magának és így tovább.

Bizony, mételyezés ez a javából. Úgy tűnik, alig van jogi eszközünk, hogy ezt a szellemi kútmérgezést leállítsuk, s az elkövetőkre föladjuk azt a maskarát, amit évszázadokig rájuk adtak: a kényszerzubbonyt.

Nyáron is folytatódnak a Labrisz „érzékenyítő” kurzusai. Július 4-én például Óriásölő Margaret – Társadalmi szerepek és a szavak hatása címmel. A szervezők azt ígérik:

A Meseország mindenkié kötet meséjének segítségével megkérdőjelezünk társadalmi szerepeket és elvárásokat. Színházpedagógiai eszközökkel dolgozva saját állóképeket alkotunk, és felfedezzük, milyen sokfélék vagyunk, és mennyire jó nem az elvárt képnek megfelelni.

A foglalkozást bizonyos Bareith Rebekka színházpedagógus tartja, és a 28. pride programsorozat része lesz. Ugyanúgy, ahogyan néhány nappal később a Meseország mindenkié – Érzékenyítő foglalkozás a mese erejével című esztrád. Itt „a résztvevők megismerkednek a Meseország mindenkié című mesekönyvvel, részt vesznek egy alsós diákoknak tervezett bemutatóórán, annak szakmai megbeszélésén. A workshop célja megválaszolni azt a kérdést, hogyan lehet tabuk nélkül, például egy mesén keresztül hitelesen bevinni az LMBTQ+ témát az iskolába, akár alsós diákokhoz is” – írja a Soros-csapat. Külön kiemelik: „Elsősorban pedagógusokat, pedagógushallgatókat vagy egyéb oktatási területen dolgozó szakembereket várunk.” Naná.

Gyermekvédelmi törvényünk 2021-es módosítása óta tilos kiskorúaknak a születési nemüknek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását vagy eltérő szexuális identitást népszerűsíteni a gyermekgondozási vagy közoktatási intézményekben. Az állítólag nem létező Soros-hálózat viszont – lásd Labriszék említett gyűléseit – egészen nyíltan és gátlástalanul ki akarja játszani a törvényt. Arra próbálják kiképezni az erre kapható, B. Zsolt-szerű „pedagógusokat”, hogy – az iskolákból, óvodákból kiseprűzött Labriszék helyett – ők ültessék el a beteg tanokat a szellemi védekezésre még képtelen kicsik fejében.

Mindeközben tizenöt uniós tagállam csatlakozott Von der Leyenék hazánk elleni peréhez a gyermekvédelmi törvény megfúrására. Úgy, hogy a miénknél szigorúbb litván szabályozást az Európai Bizottság előzőleg rendben lévőnek találta, s Frans Timmermans akkori bizottsági alelnök vezényletével kimondták: a gyermekvédelem tagállami hatáskör. Most mégis minket egzecíroztatnak, ami jelzi: ez a történet sem a józan észről, jogról, igazságról szól. Hanem arról: a nyugati elmebeteg fősodor el akarja söpörni a normalitást védelmező Orbán-kormányt.

– Nincs új a nap alatt, mivel most is istentelen ideológiák nyomásgyakorlásával nézünk szembe, amikor az iskoláinkat NGO-k foglalnák el, amikor ezek már a szülők jogait, a szülők kötelezettségeit, a szülők helyét is megkérdőjelezik – nyilatkozta tegnap Szijjártó Péter külügyminiszter.