Árnyékai önmaguknak is

Ám ezen a ponton valamennyire védelmünkbe kell vegyük a Gyurcsány-klán elképzeléseit. Mert ha el akarnák törölni immár nemcsak a múltat, hanem a baloldali kapitalista-globalista milliárdosokat is, akkor az nem mást jelent, mint hogy magukat is eltörölnék. És ebben már van ráció szerintünk is. Ez még akkor is igaz, ha érzünk ebben a Le a milliárdosokkal! önkritikus kirohanásban egyfajta burkolt sorosozást is. Nem lesz ebből baj, Klára elvtársnő?