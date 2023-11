A bolgár példa

Azt most aligha kell különösebben taglalnunk, hogy a bolgárok sportszerűségből mennyire leszerepeltek. Ez is motiváció lehetne a legyőzésükre, ha szükségük lenne ilyen rendkívüli ösztönzőre a magyar játékosoknak. Szerencsére nincsen. Mindez azonban felhívja a figyelmünket arra, hogy az idő valóban mennyire forgandó, és ezért tilos megelégedni a ma sikereivel. Abból, hogy most éppen a háttér és a felnőttválogatott rendben van, nem magától értetődő, hogy ez lesz évtizedek múltán is. Aki a profi sportban egy percre is megáll, az óhatatlanul lemarad. A csütörtöki mérkőzést megelőző hercehurca jól is jöhet, ha tanulunk a bolgárok példájából, mert az nem kérdés, hogy számunkra a futball milyen hihetetlenül fontos. Egyszer már nagyot estünk a magasból, hagyjuk meg ezt most már másoknak.

Borítókép: Nagy Ádám labdát szerez a Magyarország–Bulgária mérkőzésen (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)