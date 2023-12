A bukás barátai

Nem megy oda senki, hiszen háború van. Viszont egy nagyon könnyen körülhatárolható, azonosítható kör saját önző politikai érdekeit követve bátor és becsületes hazafinak nevezi Volodimir Zelenszkijt, aki egyedül küzd a medvével, szeme előtt pedig csakis az ukrán nép boldogulása lebeg. Egy párhuzamos univerzumban Zelenszkij az a diktátor, akit idegen hatalmak ültettek a gengszterek által irányított, ezer sebből vérző Ukrajna élére, elvette a kisebbségeknek járó jogokat, hipernacio­nalista, már-már fasiszta jellegű irányítást valósított meg, betiltotta az ellenzéket és megszüntette a választásokat a háborús helyzet miatt. Tényleg csak az a kérdés, milyen irányból nézzük a tragédiát, amely a szomszédban zajlik. Mivel ez több fórumon elhangzott, a magyar baloldal több képviselője is leszögezte, az ördöggel is szövetkeznének az Orbán-kormány megbuktatása érdekében. Ezért aztán Ukrajna még nem is annyira rossz, bár persze a lelküket az is könnyen elviheti magával.