A büszke nő

Természetesen az EP-nek is szüksége van a ráncfelvarrásra, de el lehet kezdeni a megfelelő úton ezt a frissítést, hogy az emberek higgyenek abban, nem a fejük fölött döntenek róluk ismeretlen és alkalmanként teljesen korrupt tisztviselők a nagy európai család nevében. Gigászi harc ez, de épp Európa és Magyarország érdekében tilos feladni. A másik oldalon ott van egy egész ideológiai hadsereg, rengeteg pénz, no meg az a meggyőződés, hogy nekik öröktől fogva igazuk volt és igazuk is van. Pedig igaza épp azoknak a csendeseknek van, akik egyszerűen élni akarnak és van mibe kapaszkodjanak. A haza, a család, a vallás, a közösség, mindenféle megfoghatatlan, múltba vesző, de rendkívül fontos fogalmak. Nem forintosítható, nem lehet rajongótábort gyűjteni köré a Facebookon, inkább belső érzés, hogy tartozunk valahová, s ezt meg kell védeni. Európa is a hazánk. Védjük meg a büszke nőt!

Borítókép: Illusztráció (Pixabay.com)