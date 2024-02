Nincs biankó csekk

Megnyugodhattak a világsajtó mélyen tisztelt képviselői, akik az elmúlt napokban folyamatosan azon aggódtak, hogy Putyin, a patás ördög – Orbán Viktornak öltözve be a brüsszeli farsangra – amerikai porszívóügynök módjára beteszi csülkét az uniós ajtórésbe, megakadályozva Ukrajna ötvenmilliárd eurós megsegítését. „Ahhoz képest, hogy az EU gazdasági teljesítményének csak egy százalékát termeli meg, Magyarország nagy fejfájás” – szövegelt a The New York ­Times, ámbátor eddig nem tűnt fel, hogy valaha is célzásokat tett volna mondjuk a 600 ezres Luxemburg méretére. Elvégre a nagyhercegség jó fiú, régi motorosként jól tudja, hol a helye az asztalnál. „Orbán bratyizása Putyinnal nem csak külcsín” (Politico), „Orbán mindenki ellen, mindenki Orbán ellen” (Süddeutsche Zeitung) – hiszterizált tovább a fősodor a tegnapi csúcsra hangolva.