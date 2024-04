Bajnai mindenütt

Persze azért most is nagyon dörzsöltek, körmönfontak voltak, és az örökké gyanakvó osztályellenség megtévesztésére átnevezték az osztrák leányvállalatukat, a Datadat GmbH-t az egzotikus hangzású Estratos Digitalra, amely főként progresszív politikai mozgalmak segítését tekinti profiljának. S hogy a rejtőzködés, titkolózás még tökéletesebb legyen: ki is áll az ügyvezetői kormányrúdnál? Na ki? Nem más, mint stílszerűen egy volt titokminiszter, a Bajnai-kabinet tagja, a DatAdat-cégcsoport egy másik vezérürüje és főkolomposa, Ficsor Ádám. Hát ennél nagyobb álcázást még mozifilmekben sem tudnak kitalálni, ­James Bond megirigyelhette volna a vérprofizmust.

Így hát Magyar mozgalma sem kerülheti el a ráutaló jelek szerint a sorsát, és úgy meg lesz segítve, mint a pinty. Mert ne feledjük megemlíteni, ez a szakértői gárda, balos bandérium annyi választási fiaskót tud felmutatni 2010 óta, hogy a puszta felsorolás túlfeszítené jelen cikk kereteit.

De nincs is szükség rá, elegendő, ha az utóbbi tizenegynéhány év választási eredményeit bárki memorizálja, rögtön képet alkothat arról, milyen hatásfokkal működik Bajnaiék háttérben zajló politikai keverési machinációj

a.