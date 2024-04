Rózsaszín tükör

Várjuk, mikor tűnnek már föl mellette, mögötte azok a buzgó aktivisták, akik régebben lebőgtek néhányszor, és most elérkezettnek látják az időt, hogy ismét bedobják magukat egy kis hátramozdításra?

A kaszinótojás-kenő Dániel Péter nagyon hiányzik a bohóckodási menüsorról. Kiváló eséllyel ismét a pályára szaladhat segíteni MP-nek Szabó Bálint örökös szocialista botrány- és zűrpolitikus, miután egy tévéstúdió előterében már mellészegődött. És ha van egy kis szerencséje és diplomáciai érzéke a balos fiók-messiásnak, az ügyeletes esélyrombolót, Hadházy Ákost is sikerül kiengesztelnie és a maga oldalára állítania.

De mit is adunk mi itt tanácsokat, amikor máris formálódhat egy Pressman-invitáció? Ha minden úgy klappol, mint a múltkori USA-követségi széderesten, talán még az a kitüntetés is érheti, hogy Gyöngyösi Márton zsidólistázási szakértő vagy egy másik csúcsantiszemita balján ülhet. Ez ám a karrier! Ha pedig Hann elvtársék mellé Mr. Bean és a Monty Python csapata is csatlakozik, már meg is célozhatják így együtt az újabb választási leszereplést.

Borítókép: Hann Endre közvéleménykutató (Forrás: Facebook)