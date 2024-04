Ukrajna eltüntetése

Most mi lesz? Béke helyett további hullahegyek. A tapsvihar és zászlólengetés közepette útnak indított 61 milliárd dollár zöme nem a pőre ukrán zongorista titkos bankszámláira fut be, s nem is az ukrán nyugdíjakat fizetik belőle (utóbbit az európai adófizetők állják). Ha hihetünk az amerikai elnök és külügyminisztere, Blinken úr korábbi kinyilatkoztatásának, akkor a „segély” kilencven százaléka az amerikai hadiiparban landol, ahol mindenféle gyilkolóeszközöket gyártanak belőle. A raktárakban porosodó, lejárt szavatosságú ez-az-amazokat pedig majd küldik Kijevbe, csillagos sávokkal fölpántlikázva.

Igaz, ezt a háborút nemcsak a raktárban porosodó, hanem a legmodernebb nyugati haditechnikával sem nyerheti meg az amerikaiak ukrán bábállama, mert a húsdarálóba küldhető emberanyagnak a végén járnak.

Nincs több ágyútöltelék. Ha meg a NATO katonákat küldene Ukrajnába, ahogyan azt a bokszzsákkal szelfiző Macron vagy épp a balti államok mondogatják, akkor nagy eséllyel világháború lesz, de legalábbis teljes orosz mozgósítás, ami nem egy-, hanem mondjuk hárommilliós ármádiát jelent. Ugyan kit, hány katonát tudna ezzel szembeállítani a nagy jólétbe belehülyült, elpuhult Európa? Hacsak nem szivárványos felvonulókkal akarja elijeszteni Putyint…

2022 márciusában le lehetett volna zárni a háborút, ám az Egyesült Államok (illetve a fegyverlobbija) megtorpedózta az oroszok és ukránok által már aláírt béketervezetet.

Hiszen megmondták: Oroszország megtörése, földarabolása a cél. Ha ehhez az utolsó ukránig kell háborúzni, ám legyen. Az egyik serpenyőben egy egzisztenciális fenyegetettség miatt háborút indító Oroszország – a másikban az amerikai katonai-ipari komplexum végtelen profitéhsége, uszályában Brüsszellel. Minél tovább húzzák a háborút az amerikaiak, annál nagyobb az esély, hogy Ukrajna a végére eltűnik a térképről.

Borítókép: Joe Biden amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fehér Házban (Fotó: Yuri Gripas)