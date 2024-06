Eljött a pillanat

Mutassuk meg, hogy vagyunk azért még jó néhányan, akik azonnal kiugrottunk a főzőléből, soha nem tekintettük az amerikai magánpénz-birodalom proxyháborúját Ukrajna területén a magunkénak, és kezdettől fogva követeljük az azonnali fegyvernyugvást, ami a béketárgyalások megkezdésének alapfeltétele. Ordenáré hazugság, hogy ez oroszpártiság lenne.

Éppen ellenkezőleg, azt szeretnénk, ha az oroszok is belátnák, nincs olyan érdekük, amit csak további százezrek halála árán lehetne érvényesíteni. De az is vegyen vissza sürgősen felajzott hevületéből, aki szerint Oroszországot, ha kell, további, immár európai országok fiaiból álló hullahegyek árán, de mindenképpen le kell győzni.

A harcoló feleken kívül eddig is Európa szenvedte meg legjobban ezt a háborút. Ha életeket is feláldoz, földjére bombákat, rakétákat dobat, gyakorlatilag megsemmisíti önmagát, a birodalom sötét urai pedig röhögnek a markukba. Elég volt! Béke, béke, béke már! Legyen vége már!

Ne feledjük, még egy hétig kampány is van. Hamis próféták tucatjai hazudják a képünkbe, hogy ők sem akarnak háborút. De ordító ellentmondásban van sunyi szavaikkal az a tény, hogy akár szövetkezve, akár egymást is gáncsolva, szapulva, de mindahányan a mi megsemmisítésünkre törekednek. Politikailag, egzisztenciálisan mindenképpen, de nincsenek kevesen, akik egy jó kis lincseléstől sem riadnának vissza. Árokbetemetésről hadoválnak, de valójában arra gondolnak, bennünket kellene abba az árokba temetni. Gyülekező tehát, igazi békepártiak! Mutassuk meg erőnket olyan látványosan, hogy Brüsszelben és Washingtonban is görcsöljön be a halál kufárainak gyomra! Állítsuk szembe a fröcsögő gyűlölettel a cselekvő szeretetünket!