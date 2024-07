Nemzeti program

Megfigyelhető, hogy a globalista erők milyen irgalmatlanul nehezen tudják eldönteni, rettegjenek-e Magyarország soros európai uniós elnökségétől vagy bagatellizálják mint szóra sem érdemes mozzanatot. Megpróbálják persze lerántani a témát úgynevezett szakértők az utcasárba, és olyanokat nyilatkoznak, mint egy hajdani jobboldali közgazdász az egyik károgó lapnak.

Szerinte a július elsején induló féléves magyar elnökség alatt alapvető dolgok megoldására nem lesz mód, s Orbán Viktor legfontosabb teendője az lesz, hogy a felkínált programpontok mellé ásványvizet töltsön és pogácsát szervírozzon. Az egykori miniszter úgy véli, nem kell attól tartani, hogy a magyar kormányfő képes lenne másokra erőltetni a saját rögeszméjét. Bod Péter Ákos elvárásokhoz igazodó, a brüsszeli főnökséghez dörgölőző eszmefuttatásával csupán amiatt érdemes foglalkozni, mert tükrözi a baloldali álmainstream hamis sugallásait, amiket a közvéleményben sulykolással akarnak elültetni.

Mindenekelőtt tessék gyorsan eldönteni, hogy a magyarok nyilaitól, programjától és elnökségétől ments meg, Uram, minket! rettegőprojekt mellett teszik-e le a garast, azaz eurócentet, vagy a soros elnökségünk jelentőségét becsmérlő kampányt viszik tovább. A kettő ugyanis kizárja egymást.

Meggondolásra ajánljuk azért, hogy a pocskondiázó, fitymáló hozzáállással vérig sértik az Európai Unió összes tagállamát, amelyek már betöltötték ezt a megtisztelő operatív pozíciót. Szerintük Alexander De Croo belga miniszterelnök – akitől most vettük át a stafétabotot – is pusztán a pincérkedésben tüntethette ki magát? Vagy a 2023 végéig soros elnök Spanyolországnak is csupán labdaszedő reszortja volt a balos pancser nómenklatúra olvasatában? Ugye nem gondolják komolyan, hogy érdemes az EU illusztris tagállamainak és vezetőinek becsületébe gázolniuk?