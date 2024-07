Politikai gyilkosságok

A polgárháború réme itt kísért Európa több országában is, az ehhez szükséges feszültséget sajnos kiválóan exportálta az amerikai birodalom. Mint ahogy a politikai gyilkosság is megjelent újra, és milyen érdekes, itt is a békepárti és szuverenista Robert Fico ellen, akit a Jóisten szerencsére szintén életben tartott.