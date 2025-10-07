Szivárog a Tisza

Amikor kiszivárgott egy névsor a Tisza Párt több száz aktivistájáról, akiket ráadásul becsmérlő módon listáztak, már látszott, hogy a digitális blöff politikai termékként értékesítése komoly problémákba ütközhet, ha alapvető erkölcsi érzék és az ehhez kapcsolódó képességek hiányában kezd el valaki a virtuális térben garázdálkodni. Ami viszont most történt, az joggal veti föl azt a kérdést, szabad-e ezzel a Temuról rendelt zsebmessiás által vezetett kókler bandával egyáltalán szóba állni. Az Index írta meg, hogy közel húszezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki ugyanis a Tisza Világ alkalmazásból. A hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk szerepelnek, mint a felhasználók neve, anyja neve, lakcíme, e-mail-címe és telefonszáma. Sőt az is nyilvánosságra került, hol tartózkodnak valójában az érintettek, valamint az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai. Ahogy a karcsúsított méregzsák szokott fogalmazni, ennél kisebb botrány miatt is el kellene tűnniük a felelősöknek a közéletből. Pedig ez még nem minden. A kiszivárgott adatokból kiderült, hogy admin, vagyis korlátlan hozzáférési joggal bír az említett alkalmazásban egy Myroslav Tokar nevezetű ukrán webfejlesztő, aki egy ukrán appkészítő cégnél dolgozik. Vajon mit keres egy ukrán vállalkozó Radnai Márk mellett, aki annak idején bemutatta a fejlesztést? Talán ez az ukrán cég készítette a Tisza alkalmazását? Ha igen, miért pont ők? Mi közük lehet az adatszivárgáshoz? Ezeket a nagyon is közérdeklődésre számot tartó kérdéseket Szentkirályi Alexandra tette fel Magyar Péternek, mire ő annyit tudott válaszolni: egyértelműnek tűnik, hogy az orosz szolgálatok megkezdték a közvetlen beavatkozást a magyar választási kampányba. Majd sorozatos dezinformációs és hazugságkampány elkövetésével vádolta meg az Indexet. És akkor helyben is vagyunk.

Régóta mondom már, hogy amikor egy notórius hazudozó álvalóságában az egyik fő eszköz a politikai ellenfél lejáratására az az undorító rágalom, hogy utóbbi Putyin pincsije, és minden, amit állít, az orosz propaganda, akkor alapos gyanúnak kell fölmerülnie minden illetékesben arra vonatkozóan, hogy a telefontolvaj és sleppje egytől egyig Brüsszelből vezérelt és fizetett ukrán propagandisták. Ezerszer megírtuk már, hogy jó bolsevik szokásaikhoz híven mindig azzal vádaskodnak, amit ők maguk követnek el. Jól emlékszünk arra is, amikor a magyar szolgálatok figyelmeztették a parlamenti képviselőket, hogy ukrán titkosszolgálati akciók keretében rágalomhadjárat indul Orbán Viktor lejáratására, amelyek végső célja a békepárti, patrióta kormány megbuktatása. A kémbotrány azóta is terheli a két ország kihűlt viszonyát. Elvégzik tehát Brüsszel kérésére a piszkos munkát, így fizet Ukrajna a háborús uszító globalistáknak a számolatlanul odapumpált eurómilliárdokért. Ennek a mocskos tervnek a végrehajtásához készséges partnerre találtak Magyar Péter amatőr bagázsában. Csak a mostani botrány is megmutatta, hogy az amatörizmusnak nem csupán bája, de sokszor igen súlyos következménye is van. Mostantól egyetlen Tisza-szimpatizáns sincs védve attól, hogy hamisítatlan, ám annál egyoldalúbb ukrán háborús propagandával befolyásolják a választói akaratát, így manipulálva az áprilisi választás eredményét. Ráadásul azok, akiknek az adatai kiszivárogtak, ki vannak téve az internet legsötétebb erőinek, akik a visszaélések széles skáláját zúdíthatják a kiszolgáltatottakra. Ebből is látszik, hogy a Tisza kormányzóképessége egyenlő a nullával, elnöke pedig két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat.

