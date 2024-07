A demokratáknak pedig elvben most kellene felépíteniük egy új jelöltet, azzal együtt, hogy Biden távozásával elismerik, tévút volt az idős elnököt újrázásra kérni. A regnáló elnök a bajnok, akit meg kell vernie a kihívónak, ő ül a Fehér Házban, minden az ő irányítása alatt áll. Biden viszont úgy tűnik, mintha semminek nem lenne az ura, aki alig találja meg az Ovális Irodát, és jobban érzi magát delaware-i otthonában, mint a nemzet fővárosában. A helyette beugró jelölt még mindig elmondhatja magáról, hogy ő nem Donald Trump, de azt is, hogy rohamtempóban jelölték ki és szükségmegoldás. Azaz akár ki is kaphat, hiszen tömegek fognak rácsodálkozni Amerikában, hogy nem az aktuális elnök neve áll majd a szavazólapon. Minthogy az alelnökök feladata nagyjából kimerül abban, hogy az elnök bármilyen baja esetén beugorjanak helyettesíteni, Kamala Harris is négy éve hűséges utánfutóként nem csinál semmit.

Azt azonban nem lehet mondani, hogy különösebben ismert és népszerű volna, a demokraták legalább fele semmiképp nem támogatja, bármennyire is szeretnék ezt harsogni a sajtóban.