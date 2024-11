A reményhez

Ha egy ország társadalma elfogadhatónak tartja azt, hogy a futballpályán kívül kipában sétáló izraelieket meg lehet verni, esetleg a svéd mezben gyalogló szurkolókat megkéselni, mert ott valamikor egy provokátor felgyújtott egy Koránt, akkor ott nagyon nagy a baj. Általában ezt követően szokta az UEFA megbüntetni a magyar szurkolókat, mert valaki valahol hallott egy olyan rigmust, amely sértheti azokat, akik soha nem járnak meccsre, s esélyük se lenne meghallani a kiabálást. A szálka-gerenda ügy minősített esete ez, nem ma kezdődött és nem is holnap fog befejeződni. Mindenkinek szíve joga eldönteni, kinek szurkol a különböző válságzónák háborúiban, de sokkal békésebb lenne a mi édes Európánk, ha kényelemszeretetből nem az itteni tereken játszanák le a viszályt kicsiben és részegen. Mert az itteni csőcselék is remekül szórakozik, oldalt választ és beleveti magát a harcba, nyilván sokkal jobban áll valakin egy palesztin kendő, mint egy kipa, utóbbit úgyse lehet úgy viselni, mint szimpátiát kifejező focimezt, s könnyen fejbe is verhetik az embert egy békés, gazdag nyugat-európai városban.

Mintha Magyarországnak kellene megtanítani Európát, hogyan kell viselkedni.