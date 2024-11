Előre kárognak

Fontos beosztást kaphat az ifjabb Robert F. Kennedy, a legendás JFK sokáig független elnökjelöltként kampányoló unokaöccse is.

George Friedman, a stratégiai elemző jegyezte meg egy interjúnkban, hogy mi, európaiak túl nagy jelentőséget tulajdonítunk az egyes személyeknek a politikában, amelyet valójában sokkal inkább az érdekek határoznak meg. A személyeket is ezekhez rendelik hozzá. Viszont most az egész világsajtó abból főz, amiből csak tud, amikor Trump leendő politikáját akarja megfejteni: a személyi bejelentésekből. Felvetődött most az is, Rubio jelölésével Trump nem „dobta-e” máris a magyar kapcsolatot? Nos, azon túl, hogy Rubióval is összehasonlíthatatlanul több minden köti össze értékrendjében a hazai vezetést, mint mondjuk David Pressmannel (például: az anya nő, az apa férfi), az elmúlt években a magyar kormánykörök és kutatóközpontok (Alapjogokért Központ, Danube Intézet, MCC) szívós munkával szoros kapcsolatokat építettek ki Trump közvetlen környezetével és háttérembereivel. (Például a CPAC rendezvénysorozatán.)

Ennek a gyümölcse a következő években érhet be, de igen ígéretes előjel hozzá a választás utáni Trump–Orbán telefonbeszélgetés.

Kiszámolták azt is, a következő amerikai elnök az elmúlt egy évben háromnaponta hivatkozott Orbán Viktorra, és mindig pozitív összefüggésben tette. Természetesen lehetnek majd vitáink a Trump-kormánnyal is, például Kínával kapcsolatban; erre az eshetőségre a miniszterelnök is utalt a múlt héten. Más kérdés, hogy akadnak itthon egyesek, akiknél az előre károgás és huhogás láthatóan valamiféle lelki igényt elégít most ki, ha már örvendezni nem tudnak, miután Kamala Harris elvesztette a választást. Erről is lehet persze szakmai vitát folytatni – a rendelőintézetben.