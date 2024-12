Borzalmas arcok

Mint valami kikapcsolhatatlan, beteg valóságshow, úgy zúdul ránk napra nap a Tisza felekezet zagyvaléka. Nem mintha kíváncsiak lennénk rá, ám elugrani lehetetlen előle. Amikor nem a szerettei lehallgatásával és megzsarolásával, hazáját veszélybe sodró álhírekkel, rajongói büdösszájúzásával, munkatársai agyhalottazásával vagy épp éjszakai tivornyázásával tolakodik a „belpolitikai” hírek élére Magyar Péter, akkor egyéb finomságokkal. Most például egyik tanácsadója, Láng Balázs kitárulkozásával. Láng a párt egyik facebookos agitprop csoportjában azt panaszolta: „Borzalmas arcoknak is otthona lett a Tisza. Főleg a Tisza-szigetek, ahová kontroll nélkül özönlenek a haszonlesők, a tolvajok. Ez a hirtelen növekedés ára, make no mistake.” Mindezt annak apropóján, hogy főnöke szerint egy tiszás aktivista lenyúlt hárommillió forintnyi mikroadományt, s ezért feljelentést tettek ellene.

Úgy tűnik, mégsem a Tisza árad, hanem a tolvajok és a haszonlesők – bele a Tiszába. A globalista hálózat legfrissebb messiásprojektjénél biztosan csurran-cseppen mindenkinek. Akinek meg nem, az cseppent magának. Hátha akkor neki is futja majd olyan feszülős gatyóra.

Özönlenek a haszonlesők, kesereg Láng Balázs. Pedig a leírás éppenséggel rá is illik. Néhány balos szektavezér mögött már ott lihegett. A legvadabb Gyurcsány-érában a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál sajtófőnökösködött, gyártotta a panelmagyarázatot, miért fontos dobra verni a nemzeti vagyont. Aztán a besült kormányzati negyed kommunikációs igazgatója lett.

Facebook-oldala szerint az előző szériás Pétertől (Márki-Zaytól) is el volt ájulva. 2022-ben Diaspora Aid nevű alapítványán keresztül mikroadományokat gyűjtött, hogy az angliai magyarokat a londoni nagykövetségre zsuppolhassák a gombaszakértőre szavazni. Tavasz óta már az Övcsatos mögött lábatlankodik, rendezvényt szervez, internetes megjelenést kommandíroz. Hogy Magyar Péter trollhadseregét ő vezényli-e, nem tudni. Ha igen, lenyűgöző munkát végezhet: legutóbb – az amúgy ellenzéki – Konok Péter történészt sikerült életveszélyesen megfenyegetniük a Tisza-trolloknak, mert nem tapsolt ütemre. Nincsenek árnyalatok, csak fekete-fehér. Ha nem csápolsz a barna gatyásnak, ellenség vagy.

Tolvajok meg haszonlesők? Különös. Az például nem haszonleső, aki félévente új messiás mögött liheg? Aztán, mikor az illető fejre áll, új gazdatestet, új melót keres magának? Kis Balázsból tűzoltó lesz s katona, trollokat etető juhász. Láng mellesleg elkotyogta: a (legfrissebb) Pétere által említett hárommilliós mikroadomány-lenyúlás csupán a jéghegy csúcsa, tudniillik korábban ő is tapasztalt hasonló visszaélést, ám az eltűnt pénz nyomát azóta is bottal ütik. Szörnyű. Mi viszont csak azon csodálkozunk, hogy Láng min csodálkozik. Hisz fejétől bűzlik a hal. Főnöke, az ex-Vargáné bő egy éve, mikor még Vargáné volt, Fidesz-tapsonc és a Diákhitel Központ vezetője, egy rakat pénzt osztott az öccsét foglalkoztató cégnek. Ami dehogy korrupció, pláne haszonlesés.

Most meg itt sápítozik rongyos hárommillió miatt. Vagy ott van Radnai Márk Tisza-alelnök, aki egy hangfelvételen arról panaszkodott: „[Farkas?] Dezső mindenre rábólintott, amit a Peti akart és kiszórt kib…szott sok pénzt, 103 milliót a Hősök terei izére.” Továbbá: „A feszültség köztünk abból adódik, hogy az utolsó pillanatban, amikor az utolsó két-három hét hajnalán voltunk, nem voltak meg a szerződések, a számlák. Magyar Marcinak [Péter testvérének] az ügyei satöbbi.”

De azért nyugodtan bízzuk ilyen erkölcsi fároszokra a kasszakulcsot…