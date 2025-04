Pressman listája

Rogán Antal minisztert levették hát az amerikaiak szankciós, a tudálékosak kedvéért az úgynevezett Magnyitszkij-listájáról. Már két hónappal ezelőtt kinevetett a József körúti jósnő, akinek ezt felvetettük; azt mondta a jóasszony, a biztosra nem utazunk.

Most van, aki azt mondja, politikai okokból vették le Rogán minisztert. Ez tökéletesen egybe is vág azzal, hogy a magabiztos járású, pengeagyú Joe Biden amerikai exelnök emberei – ne kerülgessük már a forró kását: a háttérhatalmi tényezők – tavaly eleve politikai okból tették őt rá, bármiféle tételes bizonyítás nélkül. Ugyanúgy nem lett bizonyíték a fránya korrupcióra, amelyet állítólag ő vezényelt, ahogy az Eldorádóban is valahogy nyoma veszett annak Monori kereskedő (Eperjes Károly) ellen, hiába készítette jó előre csalinak a dollárkát a megfelelő helyre ávós elvtárs (Haumann Péter). Egyszer hopp, másszor kopp.

Most éppen kopp. David Pressman libtárs valaha nagy reményeket fűzött ahhoz, hogy amerikai nagyköveti álruhát öltve woke-aktivistaként írhatja be a nevét a magyar–amerikai kapcsolatok történetébe. De a nálunk töltött néhány éve ámokfutássá lett. Példátlan módon egyszer sem jutott be a miniszterelnökhöz, pedig sms-ekben is nagyon sürgette a találkozót. Mószerolásban már erősebbnek bizonyult, s rátarti, kivagyi attitűdöt magára véve kompenzálta a feltehetően leglényegéből fakadó kisebbrendűségi érzést. Istene a tudója – ha van – annak, mi is lehetett a pontos helyzet.

Így vagy úgy, mindenesetre Rogán Antal egy személyben alkotta Pressman listáját. Olyan ez, mint Schindleré, azzal a nagy különbséggel, hogy Pressmantől csak egyszemélyes felsorolásra futotta.

A Biden-kormány célja eleve a szuverén Magyarország lejáratása volt. Számos országból rengetegen szerepelnek mások is a Magnyitszkij-listán. Még a NATO-szövetségesektől is szankcionálnak egyeseket, például Hollandiában megtelepedett drogkereskedőt. De a tagállamokban hivatalban lévő kormánytagra nem találunk ilyen példát. Nem is találhatunk, hiszen eleve nem ez volt a cél. Írtuk már: David Pressman a csúfos véget ért budapesti küldetésének utolsó rúgásaként, bosszúból helyeztette fel Rogánt Washington szankciós listájára, még az övéi, a Biden-kormány 2025 előtti regnálása idején.

Azt is írtuk: ő ehhez egymagában kevés lett volna. Másfelől nélküle sem jutott volna senkinek sem eszébe Washingtonban, hogy épp Rogán Antal szankcionálását forszírozza.

Ne becsüljük le az amerikai mélyállamot. Vissza fog még rúgni, mert rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyekkel 2022-ben Márki-Zay Péter kampányát támogatta, jövőre pedig az új – már ha éppen húsvét előtt nem szentségtörés ez – önjelölt megváltóét, Magyar Péterét is fogja. A mélyállam túlságosan be van kötve Washingtonban ahhoz, hogy iszkiri köddé váljon, pedig ezt akarná Donald Trump elnök. Jelen voltak ők a hidegháborús guatemalai CIA-puccsnál, Kelet-Európa felforgatásánál, az ügyes „színes forradalmaknál”, így a kijevi Majdanon is, ahol emberük, „Toria” Nuland – a neokon ideológus, Robert Kagan neje – szendvicseket osztogatott a mélyen tisztelt megjelenteknek, jó előre megelőlegezve a 2022 óta tartó orosz–ukrán háborút.

Magyarországon is jelen voltak. Jöttek Soros Györggyel, aki 1984-ben tette be ormótlan lábát a Gellért Szállóba. Folytatva a csokornyakkendős Mark Palmerrel, akit annak idején az SZDSZ-hez akkreditált amerikai nagykövetnek nevezett a nagyérdemű. Jóval később André Goodfrienddel, aki nem volt jó barát. Majd a présember jött. Most végét vetik a zenének, s hazamennek a legények – gondolhatnánk. De mérget ne vegyünk rá.

Borítókép: Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter (Fotó: MTI/Kovács Tamás)