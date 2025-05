Vírusimport a küszöbön

Borzalmas egészségügyi és főként járványügyi adatok látnak napvilágot folyamatosan Ukrajnáról. Lapunk legutóbb arról adott hírt, hogy a tuberkulózis előfordulása jelentősen növekedett keleti szomszédunknál, ami hatalmas gondot jelent. Éppígy óriási veszélyességi faktor a HIV-vírus terjedése és a gyógyszerekre nem reagáló baktériumok elszaporodása. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy az ukrajnai menekültek beáramlása további veszélyeket hordoz magában – és nem csupán a tbc és az AIDS, hanem más kórokozók tekintetében is. Szintén tény, hogy Ukrajnában a legtöbb vírus esetében alacsony szintű az átoltottság, bizonyos kórokozók ellen pedig nem is kötelező az oltás.

Sajnos mindez nem holmi vészmadárkodás, hanem igazság, amit Ukrajna gyorsított ütemben történő EU-tagfelvételének támogatásakor mérlegelni kell. Amikor már nem az onnan menekülőkről lenne szó, hanem az Európai Unióba felvételt nyert állam polgárairól, a járványveszélyek is gyorsított pályán érkeznének be Európába.

A baloldal 2002-ben sunyi és aljas módon 23 millió románnal riogatott alaptalanul a választási kampányban, mint akiket a jobboldal be akarna hívni. Most viszont tényleg reális valóság volna, hogy az immár szabadon mozgó és munkát vállaló ukrán emberek milliói teljes jogú uniós polgárokként elárasztanák Európa számukra mindenképpen biztonságos, a lehetőségek tárházát nyújtó területét. Miért nem emlegetik ma is az akkori ijesztgetésspecialisták a 40 millió ukrán beözönlésének veszélyét?

Summa summarum: Ukrajna felvétele tömény, koncentrált vírusimportot is jelentene, ami senkinek sem lenne jó. Még az ukránoknak sem, mivel a vágyott háborúmentes biztonság helyett hurcolnák be magukkal az epidémiák tömkelegét, s így maguknak köszönhetően újabb veszélyzónában találnák magukat.

A szomorú helyzet azonban az, hogy hiába sugallja Angela Merkel után szabadon egy másik valóságfüggetlen német vezető politikus, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök is azt, hogy „Wir schaffen das”, vagyis megoldjuk, ez megoldhatatlan probléma, neki pedig személy szerint amúgy is nulla a hitele. Nem Moszkva, hanem a valóság ellen impregnált Brüsszel nem hisz sem a könnyeknek, sem a nyilvánvaló tényeknek. Az ő mutatványuk neve az ugrás a sötétbe lenne, ha a saját egészségüket, biztonságukat, gazdaságukat, bőrüket vinnék vásárra és tennék kockára. A brüsszeli kibic bagázs azonban abban a kellemes pozícióban érzi magát, hogy a rájuk bízott európai lakosság egzisztenciájával, egészségi állapotával kufárkodhat a legteljesebb felelőtlenséggel.

Mit nekik pár újabb járvány veszélye, amikor a Vérrel és vassal Ukrajna felvételéért című, egyben Európa gyorsított tönkretételi, gyarmatosítási projektjéről van szó? Ha nem számít nekik az, hogy a komplett európai mezőgazdaságot hidegre tennék a jelenlegi kijevi vezetés – mert nem az ukrán népet, hanem a mostani korrupt sleppet integrálnák – erőltetett ütemű csatlakoztatásával, nem csapnának nagy drámát egy kis járványtúltengésből sem.

Nagy ügy – vonnák meg a vállukat a brüsszeli moral insanity diktatúrakedvelő direktórium tagjai Von der Leyentől Manfred Weberig. Azt mondanák: ha kibírta a kontinens népessége a Covid alatti korrupt brüsszeli szerencsétlenkedést, majd csak elviseli most is. Legfeljebb pár bizottsági elnöki sms-sel még több eurómilliárdot kell majd lazán rendelni a lakosság pénzén vakcinákra, utólagos kármentésre, mint akkor. Így válhat Európa új beteg embere, Ukrajna erőszakos felvétele által Európa pedig a világ beteg emberévé. Már amennyiben hagyjuk. A vírusok már a spájzban vannak.