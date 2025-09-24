Furkósbot nekik a jog

Pár éve az Európai Parlament felfüggesztette Járóka Lívia fideszes képviselő mentelmi jogát egy gyorshajtási ügy miatt. A mentelmi jog ugyanis annak védelmére szolgál, hogy a politikus szabadon tehessen eleget a megbízatásának, nem pedig arra, hogy köztörvényes ügyekben a jog fedezékébe bújjék. Ezért is visszás és egyszersmind árulkodó, hogy az EP illetékes szakbizottsága – összesen öt ügyben – tegnap elutasította Magyar Péter, Dobrev Klára, illetve az olasz antifás Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztését.

Az ötből két eset kirívó: Magyar telefonlopási ügye, azzal a bizonyos Dunába hajított készülékkel összefüggésben, illetve a Budapesten erőszakra uszító szélsőbaloldali Salisé, aki egyenesen a magyarországi előzeteséből menekült az uniós óvóhelyre.

Fontos, hogy mindketten előbb követték el azokat a cselekményeket, amelyekért felelniük kellene, mint hogy az EP tagjai lettek volna, tehát azok nyilvánvalóan semmiféle összefüggésben nincsenek a munkájukkal. Főleg, hogy Magyar Péter azon a szép nyári estén – fogalmazzunk finoman – éppen szórakozni volt. Arra is mindannyian jól emlékszünk, és nem lehetnek ezzel másként a Tisza Párt hívei sem, hogy Magyar a tavalyi EP-választási kampányban a mentelmi jog megszüntetését ígérte, az uniós képviselőséget pedig a legnagyobb kamuállásnak nevezte. Egészen addig, amíg rá nem jött, milyen jól jön majd neki ez a kettő.

Innentől az egész politikai színház, csak éppen a jog becsülete és az európai polgárok kárára. Az említett szakbizottságban a szokásos többség összefogott, és ugyanúgy politikai furkósbotként forgatta (ki) a jogot, ahogy az Európai Bizottság teszi a hazánkkal szembeni különféle cifra nevű eljárásokkal. Meglepő lenne, ha az EP plénuma, amely októberben kimondja a végső szót, a mostanival ellentétesen döntene. Nagyítóval keresik más szemében a jogállamisági szálkát, a magukéban a gerendát sem lelve.

Van a történetben még egy érdekes magyar szereplő. Dobrev Klára, született Gyurcsány Ferencné, a régi jogállami család sarja, azt sürgette a saját frakciójánál, a szocialistáknál, hogy nemmel szavazzanak Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére.

Így indokolt: „semmi garancia nincs arra, hogy ügyét valóban független és pártatlan bíróság tárgyalja egy minden elemében tisztességes eljárásban”. Mármint Magyarországon. Először is: mint írtuk, Dobrev saját mentelmi joga is érintett volt a szavazásokban (egy becsületsértési ügyben), nyilatkozata így önleleplező módon mutat rá a kéz kezet mos tisztességtelen gyakorlatára. Másrészt az elmúlt években pártja, a DK – az ő elnökletével e rövidítés is új értelmet nyer – több pert is nyert például minisztériumokkal, illetve kormánypárti lapokkal szemben. Ilyenkor rendszerint örülni szoktak. Tehát, ha jól értjük, hétfőn, ha nyernek egy magyar pert, akkor győzött a jogállamiság, ám kedden, amikor rosszul áll a szénájuk, hiányolják a „független és pártatlan bíróságot”. Az Európai Parlament pedig partner ebben a kutyakomédiában.