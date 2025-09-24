idezojelek
A Helyzet

Furkósbot nekik a jog

Pár éve az Európai Parlament felfüggesztette Járóka Lívia fideszes képviselő mentelmi jogát egy gyorshajtási ügy miatt.

Szőcs László avatarja
Szőcs László
Cikk kép: undefined
Dobrev KláraBrüsszelIlaria SalisgaranciaEurópai ParlamentMagyar Péter 2025. 09. 24. 4:58

Pár éve az Európai Parlament felfüggesztette Járóka Lívia fideszes képviselő mentelmi jogát egy gyorshajtási ügy miatt. A mentelmi jog ugyanis annak védelmére szolgál, hogy a politikus szabadon tehessen eleget a megbízatásának, nem pedig arra, hogy köztörvényes ügyekben a jog fedezékébe bújjék. Ezért is visszás és egyszersmind árulkodó, hogy az EP illetékes szakbizottsága – összesen öt ügyben – tegnap elutasította Magyar Péter, Dobrev Klára, illetve az olasz antifás Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztését. 

Az ötből két eset kirívó: Magyar telefonlopási ügye, azzal a bizonyos Dunába hajított készülékkel összefüggésben, illetve a Budapesten erőszakra uszító szélsőbaloldali Salisé, aki egyenesen a magyarországi előzeteséből menekült az uniós óvóhelyre. 

Fontos, hogy mindketten előbb követték el azokat a cselekményeket, amelyekért felelniük kellene, mint hogy az EP tagjai lettek volna, tehát azok nyilvánvalóan semmiféle összefüggésben nincsenek a munkájukkal. Főleg, hogy Magyar Péter azon a szép nyári estén – fogalmazzunk finoman – éppen szórakozni volt. Arra is mindannyian jól emlékszünk, és nem lehetnek ezzel másként a Tisza Párt hívei sem, hogy Magyar a tavalyi EP-választási kampányban a mentelmi jog megszüntetését ígérte, az uniós képviselőséget pedig a legnagyobb kamuállásnak nevezte. Egészen addig, amíg rá nem jött, milyen jól jön majd neki ez a kettő.

Innentől az egész politikai színház, csak éppen a jog becsülete és az európai polgárok kárára. Az említett szakbizottságban a szokásos többség összefogott, és ugyanúgy politikai furkósbotként forgatta (ki) a jogot, ahogy az Európai Bizottság teszi a hazánkkal szembeni különféle cifra nevű eljárásokkal. Meglepő lenne, ha az EP plénuma, amely októberben kimondja a végső szót, a mostanival ellentétesen döntene. Nagyítóval keresik más szemében a jogállamisági szálkát, a magukéban a gerendát sem lelve.

Van a történetben még egy érdekes magyar szereplő. Dobrev Klára, született Gyurcsány Ferencné, a régi jogállami család sarja, azt sürgette a saját frakciójánál, a szocialistáknál, hogy nemmel szavazzanak Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére.

 Így indokolt: „semmi garancia nincs arra, hogy ügyét valóban független és pártatlan bíróság tárgyalja egy minden elemében tisztességes eljárásban”. Mármint Magyarországon. Először is: mint írtuk, Dobrev saját mentelmi joga is érintett volt a szavazásokban (egy becsületsértési ügyben), nyilatkozata így önleleplező módon mutat rá a kéz kezet mos tisztességtelen gyakorlatára. Másrészt az elmúlt években pártja, a DK – az ő elnökletével e rövidítés is új értelmet nyer – több pert is nyert például minisztériumokkal, illetve kormánypárti lapokkal szemben. Ilyenkor rendszerint örülni szoktak. Tehát, ha jól értjük, hétfőn, ha nyernek egy magyar pert, akkor győzött a jogállamiság, ám kedden, amikor rosszul áll a szénájuk, hiányolják a „független és pártatlan bíróságot”. Az Európai Parlament pedig partner ebben a kutyakomédiában.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Igaz, nem mindenki. A néppárti Adrián Vázquez – tehát Magyar Péter frakciótársa – így fejezte ki egyet nem értését: „azt üzenjük ezzel a világnak, hogy néhány politikus a házban a politikai pozícióját személyes haszonszerzésre akarja felhasználni. Mi, politikusok sem vagyunk jobbak, és nincs több jogunk, mint a polgároknak.” A spanyol képviselőnek helyén van a lelkiismerete, de bizonyára nem ismeri A tanú kulcsmondatát: „Tudja, Pelikán elvtárs, egyszer majd kérni fogunk magától valamit!” Mint Magyar Pétertől a tartótisztjei, elvégre a mentelmi jog is olyan, mint a korsó: addig jár a kútra, amíg el nem törik.

Borítókép: Ilaria Salis olasz szélsőbaloldali aktivista. (Fotó: Anadolu/Riccardo de Luca)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojeleknemzet

Becsicskulunk mi is, vagy merünk-e hazafiak lenni?

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekVarga Barnabás

Lecke Sallai Rolandnak és Varga Barnabásnak

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekBrüsszel

A szuverenitás nem kelengye

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekgyilkosság

Tanulja újra Amerika a demokráciát!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Szabad-e merengni?

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Lehet, nem a tempónk túl gyors, csupán elmulasztottunk megállni a legfontosabb stációknál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu