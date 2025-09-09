Belerondított a zsebmessiás az idei politikai évadnyitó hangulatába Kötcsén

Ezzel szemben Brüsszel kesztyűbábja olyan ígéretcunamit zúdított híveire, amelynek egymást kizáró elemei bevezetésükkor azonnal államcsődhöz vezetnének. Az intellektuális kihívásokat gondosan kerülő elmélkedése a működő Magyarországról görcsös igyekezettel próbálta összevegyíteni a valaha szebb napokat látott szocialisták és a hajdani szabad demokraták legüresebb lózungjait munkáról, bérekről, biztonságról, felelősségvállalásról szabadságról és boldogságról, ám ez az ő szájából teljesen hiteltelenül hangzott. Ki veszi be a tisztességes munkát és azért méltó bért ígérő dumáját annak, aki nem mondja el, milyen változásokat tervez valójában az adórendszerben, nehogy belebukjon az őszinteségbe? Milyen szabadságról hadovál az, aki önként lemondana egy kis szuverenitásról csak azért, hogy brüsszeli gazdái lökjenek neki egy kis alamizsnát szavazatvásárlásra?

De legyen ez azok problémája, akik bár egyre fogyatkozó létszámban, de még mindig követik haknikörútján, és magasba emelik egymás megfogott kezét, skandálják a lépésről lépésre, tégláról téglára kezdetű csasztuskát, és elhitetik önmagukkal, hogy valóban közösséget alkotnak, és valami jó célért fogtak össze.

A szétáradó boldogság jegyében pedig lökdösik, köpdösik mindazokat, akik mást gondolnak, és állítólag elvették tőlük az országot. Közben sajnálják, hogy akasztani tilos. De úgy vannak vele, jó lesz a börtön is azoknak, akik itt diktatúrát meg propagandát gyűlölködtek össze. És nem érzik eszméik között az űrt.