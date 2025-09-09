Rendkívüli

Feljelentették a háromgyerekes anyát fenyegető tiszásokat

A Helyzet

Belerondított a zsebmessiás az idei politikai évadnyitó hangulatába Kötcsén

Hisztérikus igyekezetének azonban az lett a következménye, hogy csak legelvakultabb hívei gondolják ezek után is Orbán Viktor komolyan vehető kihívójának az önimádó demagógot.

Gajdics Ottó
miniszterelnök Európa Orbán Viktor bizalom haza 2025. 09. 09.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Szokták mondani, ég és föld. Vagy zongorázni lehet a különbséget. Ez az érzés kerítette hatalmába mindazokat, akik figyelmesen végighallgatták a vasárnapi beszédeket. 

Belerondított ugyan a zsebmessiás az idei politikai évadnyitó hangulatába Kötcsén, de hisztérikus igyekezetének, amivel a lehető legközelebb próbált helyezkedni a miniszterelnökhöz, az lett a következménye, hogy csak legelvakultabb hívei gondolják ezek után is Orbán Viktor komolyan vehető kihívójának az önimádó demagógot.

Közvetlen közelről láthatta mindenki, hogy egyszerűen nem ugyanabban a bajnokságban szerepelnek. 

A kormányfőtől egy nagyívű, széles látókörű, nemzetközi összefüggéseket is felvázoló helyzetértékelést hallottunk a világ, Európa és benne hazánk állapotáról, valamint az ebből fakadó feladatokról, beleértve az áprilisi választás megnyeréséhez elengedhetetlenül szükséges terveket, a győzelmi stratégiát is. 

A beszéd olyan alapvetéseket, meghatározó kijelentéseket tartalmazott a közeljövőre nézve, amelyek a nemzetközi sajtó érdeklődésének is a homlokterébe kerültek, és azóta is élénken foglalkoztatja a közvéleményt szerte a világon.

Ezzel szemben Brüsszel kesztyűbábja olyan ígéretcunamit zúdított híveire, amelynek egymást kizáró elemei bevezetésükkor azonnal államcsődhöz vezetnének. Az intellektuális kihívásokat gondosan kerülő elmélkedése a működő Magyarországról görcsös igyekezettel próbálta összevegyíteni a valaha szebb napokat látott szocialisták és a hajdani szabad demokraták legüresebb lózungjait munkáról, bérekről, biztonságról, felelősségvállalásról szabadságról és boldogságról, ám ez az ő szájából teljesen hiteltelenül hangzott. Ki veszi be a tisztességes munkát és azért méltó bért ígérő dumáját annak, aki nem mondja el, milyen változásokat tervez valójában az adórendszerben, nehogy belebukjon az őszinteségbe? Milyen szabadságról hadovál az, aki önként lemondana egy kis szuverenitásról csak azért, hogy brüsszeli gazdái lökjenek neki egy kis alamizsnát szavazatvásárlásra? 

De legyen ez azok problémája, akik bár egyre fogyatkozó létszámban, de még mindig követik haknikörútján, és magasba emelik egymás megfogott kezét, skandálják a lépésről lépésre, tégláról téglára kezdetű csasztuskát, és elhitetik önmagukkal, hogy valóban közösséget alkotnak, és valami jó célért fogtak össze.

A szétáradó boldogság jegyében pedig lökdösik, köpdösik mindazokat, akik mást gondolnak, és állítólag elvették tőlük az országot. Közben sajnálják, hogy akasztani tilos. De úgy vannak vele, jó lesz a börtön is azoknak, akik itt diktatúrát meg propagandát gyűlölködtek össze. És nem érzik eszméik között az űrt.

Orbán Viktor szerint nem lehet más válasza a kormánynak, ha ellenzéke ilyen durván lebukik, és elveszíti a bizalmat, mert át akarja verni a társadalmat, és ezt még el is pofázza, mint a teljes nyíltság és egy új nemzeti konzultáció a Tisza adóemelési terveiről. Meg kell tudnia mindenkinek, milyen zsebbevágó gondot jelentene, ha ennek a sunyi társaságnak hatalom kerülne a kezébe. És az sem árt, teszem hozzá már én, ha azt a felsorolást is sűrűn felidézzük a családban, baráti társaságban, és a digitális térben, amikor a kormányfő csokorba szedte, miként teljesült minden, amit az elmúlt tizenöt évben megígértek. 

Mert a nemzeti, patrióta erők testtartása nem változott az Orbán-fóbiások egybeterelése után sem.

Ahogy a miniszterelnök fogalmazott a Harcosok Klubjában: Minden vállalásunkat teljesítjük. A munkát elvégezzük, a választást megnyerjük, és utána patrióta szövetségeseinkkel nekifogunk a Brüsszel bevétele nevű hadműveletnek. Kemény munka tehát, ami győzelemre vezet. Ez ma Kötcse üzenete.

 

