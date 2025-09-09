Belerondított a zsebmessiás az idei politikai évadnyitó hangulatába Kötcsén

Szokták mondani, ég és föld. Vagy zongorázni lehet a különbséget. Ez az érzés kerítette hatalmába mindazokat, akik figyelmesen végighallgatták a vasárnapi beszédeket.
Belerondított ugyan a zsebmessiás az idei politikai évadnyitó hangulatába Kötcsén, de hisztérikus igyekezetének, amivel a lehető legközelebb próbált helyezkedni a miniszterelnökhöz, az lett a következménye, hogy csak legelvakultabb hívei gondolják ezek után is Orbán Viktor komolyan vehető kihívójának az önimádó demagógot.
Közvetlen közelről láthatta mindenki, hogy egyszerűen nem ugyanabban a bajnokságban szerepelnek.