Kérdőjelek éve

Ne legyen igazuk a pesszimistáknak, akik szerint 2026 átlagos év lesz: rosszabb 2025-nél, de jobb 2027-nél…

Szőcs László
donald trumpnatoiránvenezuela 2026. 01. 13. 5:00
Donald Trump épp a The New York Times újságíróinak adott interjút a Fehér Házban, amikor Kolumbia baloldali elnökétől futott be a telefonhívás. Gustavo Petro megijedt, hogy ő is az amerikaiak által elmozdított venezuelai elnök, Nicolás Maduro sorsára juthat. Trump sem akkor, sem azóta nem igazán nyugtatta meg. Ettől persze fájjon Petro feje, de közben a fél világ azt latolgatja, milyen következményei lesznek a venezuelai beavatkozásnak, hogyan érvényesül a kétszáz éves Monroe-elv — amelyet szójátékkal maga Trump keresztelt át Donroe-doktrínára —, valamely más latin-amerikai ország következik-e majd a sorban, s vajon Kuba vagy Kolumbia lesz-e az?

Az új év egyelőre a kérdőjelek esztendeje. 2025 éppen elég nyitott kérdést hagyott ránk, amelyekből nekünk épp elég lenne az ukrajnai háború a szomszédunkban, de az új amerikai nemzetbiztonsági stratégián is van mit böngésznünk, mert érinteni fogja a NATO-t, benne pedig az amúgy is átalakuló, nem a jó irányba haladó Európát. Most meg gombamód szaporodnak a kérdőjelek. Grönland esetében ugyan talán még átvitt értelemben is képzavar lenne kijelenteni, hogy forró ott a helyzet, mindenesetre nem látjuk egyelőre, mennyire terhelheti meg ez a kérdés az atlanti szövetséget, miközben a NATO-t, Amerikát és Európát egyébként is megosztja Ukrajna ügye.

A legnagyobb új kérdőjel Irán. Az elmúlt két hétben az egész országra kiterjedt rendszerellenes tiltakozásokban több százan vesztették életüket, egyes források már ezres nagyságrendről írnak. Minden más esetben is alapkérdés lenne, hogy ez a mostani a sokadik olyan tüntetéshullámnak bizonyul-e, amelyet a teheráni rendszer még kezelni tud, vagy pedig elvezet a „perzsa tavaszhoz”? (Amennyiben pedig igen, legalább idővel az irániak érdekét szolgálja-e, ellentétben az arab tavasz több esetben is kudarcos eseménysorozatával?) Csak éppen most egy újabb „venezuelai forgatókönyv” lehetőségét mindenkinek számításba kell vennie, az ajatollahoknak és a testi épségüket, életüket kockáztató tüntető fiataloknak is. Trump lebegteti a tavalyi után egy újabb iráni beavatkozás lehetőségét, külügyéréről, Marco Rubióról pedig olyan mém futott végig az interneten, miszerint egyszerre lehet Venezuela elnöke, Kuba kormányzója és az iráni sah. 

Viccesnek vicces, de a túlzó mémtől függetlenül azért gondoljunk bele annak következményeibe, ha ismét felbolydul a történéseiben a legritkább esetben mókás Közel-Kelet. Elnyomó rendszereknél általában is vita tárgya, hogy bölcs dolog-e kívülről megdönteni őket, avagy az a jobb, ha a belső elégedetlenség kényszeríti ki a változást. Különösen figyelnek Teheránra a térségen belül Izraelben, amely tavaly háborút is vívott Iránnal, de Irakban, Szíriában, Libanonban, az öbölállamokban is feltétlenül. A 2024-es szíriai rendszerváltás, most pedig Venezuela legalábbis azzal a tanulsággal szolgált, Oroszország a saját „közel külföldjétől” távolabb eső területeken nem tud ellensúlyt képezni az amerikai akarattal szemben. 

Meddig megy el Trump Iránban vagy másutt? Aki tudja a választ, az a jövőbe lát, így legelőször is ossza meg velünk a következő lottószámokat. De abban biztosak lehetünk, Washingtonban az USA szempontjai az elsők, legyen szó a globális energiapiacról (ez Venezuela és Irán esetében is lényeges), avagy például a kubai származású republikánus szavazókról (ebből a közösségből való Rubio is.) Novemberben kongresszusi választásokat tartanak. A mostani „világrendetlenségből” akár jó is születhet — habár garancia nincs rá. Ne legyen igazuk a pesszimistáknak, akik szerint 2026 átlagos év lesz: rosszabb 2025-nél, de jobb 2027-nél…

