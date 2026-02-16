idezojelek
A Helyzet

A nagy lebukás

Különösen éles volt a kontraszt a budapesti és a müncheni történések között szombaton.

Megyeri Dávid
Különösen éles volt a kontraszt a budapesti és a müncheni történések között szombaton. Idehaza Orbán Viktor miniszterelnök felelős vezetőként a mögöttünk hagyott évet értékelte, míg Münchenben a biztonságpolitikai konferencián a háború szerelmesei, a közveszélyes infantilizmus mocsarában dagonyázó brüsszeli elit folytatta ámokfutását Európa legyengítése érdekében. A kormányfő az elért eredményeket vette sorra és a konkrét terveket vázolta fel. 

Sokan meglepődhettek azok közül, akik szerint az a kiegyensúlyozott tájékozódás, ha legalább felerészben elhiszik a baloldali gyűlölet- és sikertelenségi propagandasajtó hurrápesszimista országleértékelő jelentéseit. Hisz arról nem szoktak beszámolni a Brüsszel-függő orgánumok, amelyek az orbáni inflációról rikoltoznak állandóan, hogy januárban már csupán kétszázalékos volt a pénzromlás mértéke. A forint erősödése szintén a szigorúan kerülendő, tiltott téma kategóriájába esik a balszervilis médiában.
Arról sem lehet sok helyen olvasni, hogy ma már 4,7 millióan dolgoznak, és reális közelségbe került az ötmillió munkahely megteremtése, amiről most Orbán Viktor beszélt.

Hosszan lehetne sorolni a hiányleltárt, amiről az emberek mind nem értesülhetnek, ha a globalizmusimádó baloldal megszólalásaiból próbálnak informálódni, és nem a józan eszükre hallgatnak. 

Arról viszont még a balos sajtóval kapcsolatban illúziókat nem tápláló polgárok sem tudhattak eddig, hogy a magyar gazdaság a múlt évben a vészhírek gyártóinak sulykolásával ellentétben minden eddiginél több külföldi beruházást vonzott. Az is kiderült: miközben a világon sok helyről hazaviszik az amerikai tőkét, hazánkban tavaly megdőlt az Egyesült Államokból érkező befektetések rekordja.

De az évértékelőn derült fény arra is, hogy eddig másfél évtized alatt 15 ezermilliárd forint extraprofitot vett el a kormány a bankoktól, a multiktól és a nagy energiacégektől, s ebből lehetett a magyar családokat támogatni. Nem kell hozzá nagy fantázia és logikai képesség, hogy rájöjjünk: ezt az irdatlan összegeket akarják visszavenni tőlünk, hogy aztán főként a háborúzó ukrán vezetést lehessen pénzelni belőle.

Azt kell mondjuk viszont: sajnos nem az a baj, hogy a baloldal nem érti a család- és nemzetpolitikánk lényegét. Nagyon is értik, és pont emiatt támadják az Orbán-kabinetet, hisz nekik létkérdés, hogy szociálpolitikával helyettesítsék. Így ugyanis mindenkit lehetne zsarolni, hogy csak akkor kapja meg a a támogatásokat, ha megfelelően viselkedik, parírozik. Ne féljünk kimondani: az általuk hirdetett rendszerváltással a Kádár-érát akarják visszahozni, annak is a legsötétebb oldalát.

Miért volt kontrasztos a budapesti és a müncheni eseménysor? 

Paradox módon inkább a németeknél zajlott kampányrendezvény – a Fidesz mellett. Mert látszólag úgy beszéltek rólunk és miniszterelnökünkről a hátunk mögött, mint kocsis a lóról, ám éppen ezzel szolgáltatták a corpus delictit Orbán Viktornak minden szavára, meglátására a háborúfüggő uniós álelitről, akik a fenntartható visszafejlődés mellett kötelezték el magukat. Nem semmi, amikor Manfred Weber kis kedvencükkel, Volodimir Zelenszkijjel együtt megy le kutyába azzal, hogy hazugságokat, sértéseket hord össze a magyar kormányfőről. Hozzájuk társult, felvéve főnökei testtartását, a másik kis Weber-liebling, a protekciós hátszél által odafújt Magyar Péter. 

Aki egyébiránt azt mondta: nem várja a külföldi vezetőktől, hogy nyíltan támogassák. Vagyis támogassák, csak suba alatt, titokban. S miután a támogatás ára Brüsszelben a háború igenlése és Ukrajna uniós felvétele, a Tisza-szekta vezére ezzel nyíltan megvallotta a háborúpártiságát.

Borítókép: Fontos bejelentéseket tett Orbán Viktor az évértékelőjén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Veiszer Alinda szelektív érzékenysége

Százéves terv Európa elpusztítására

Önsorsrontás Székelyföldön

A polgári öntudat diadala

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

