A nagy lebukás

Különösen éles volt a kontraszt a budapesti és a müncheni történések között szombaton. Idehaza Orbán Viktor miniszterelnök felelős vezetőként a mögöttünk hagyott évet értékelte, míg Münchenben a biztonságpolitikai konferencián a háború szerelmesei, a közveszélyes infantilizmus mocsarában dagonyázó brüsszeli elit folytatta ámokfutását Európa legyengítése érdekében. A kormányfő az elért eredményeket vette sorra és a konkrét terveket vázolta fel.

Sokan meglepődhettek azok közül, akik szerint az a kiegyensúlyozott tájékozódás, ha legalább felerészben elhiszik a baloldali gyűlölet- és sikertelenségi propagandasajtó hurrápesszimista országleértékelő jelentéseit. Hisz arról nem szoktak beszámolni a Brüsszel-függő orgánumok, amelyek az orbáni inflációról rikoltoznak állandóan, hogy januárban már csupán kétszázalékos volt a pénzromlás mértéke. A forint erősödése szintén a szigorúan kerülendő, tiltott téma kategóriájába esik a balszervilis médiában.

Arról sem lehet sok helyen olvasni, hogy ma már 4,7 millióan dolgoznak, és reális közelségbe került az ötmillió munkahely megteremtése, amiről most Orbán Viktor beszélt.

Hosszan lehetne sorolni a hiányleltárt, amiről az emberek mind nem értesülhetnek, ha a globalizmusimádó baloldal megszólalásaiból próbálnak informálódni, és nem a józan eszükre hallgatnak.

Arról viszont még a balos sajtóval kapcsolatban illúziókat nem tápláló polgárok sem tudhattak eddig, hogy a magyar gazdaság a múlt évben a vészhírek gyártóinak sulykolásával ellentétben minden eddiginél több külföldi beruházást vonzott. Az is kiderült: miközben a világon sok helyről hazaviszik az amerikai tőkét, hazánkban tavaly megdőlt az Egyesült Államokból érkező befektetések rekordja.

De az évértékelőn derült fény arra is, hogy eddig másfél évtized alatt 15 ezermilliárd forint extraprofitot vett el a kormány a bankoktól, a multiktól és a nagy energiacégektől, s ebből lehetett a magyar családokat támogatni. Nem kell hozzá nagy fantázia és logikai képesség, hogy rájöjjünk: ezt az irdatlan összegeket akarják visszavenni tőlünk, hogy aztán főként a háborúzó ukrán vezetést lehessen pénzelni belőle.