A színvaknak minden piros

Egy régi Neoprimitív-dalból idézet a cím, és pontosan leírja a Tisza Párt árnyékában sertepertélő közgazdászok viszonyát a létezéshez. Most éppen Bokros Lajos nyergelte fel újfent régi vesszőparipáját, és a Horn-kormány daliás idejét idéző sokkterápiát alkalmazva a magyar társadalmon, teljesen átalakítaná az államháztartás jelenlegi rendszerét. A baloldali pénzügyér nemrég az Élet és Irodalom hasábjain és a Klubrádióban is arról értekezett, hogy kezdésként tokkal-vonóval eltörölné a családi adókedvezményt, valamint a két- és háromgyerekes anyáknak teljes életre szóló adómentességet. Mindezen megszorításokért cserébe ötszázalékos áfacsökkentést ajánl. Bár Bokros álnaivan azt állítja, egy ekkora mértékű áfamérséklést a kereskedők már nem tennének zsebre, azonban ezen állítására hiteles adatot nem találunk. Így borítékolható, hogy az államháztartást több ezer milliárddal megrövidítő intézkedés költségét a nap végén a magyar emberek fizetnék meg.

A családok jelentős többségének húsbavágóan fájdalmas intézkedést Bokros megfejelné az adórendszer „egyszerűsítésével” is. Ezt a mindig reformlázban égő pénzügyér úgy képzeli el, hogy a jelenlegi egy szja-kulcs helyett egyből bevezetne hármat. Javaslata szerint félmillió forintos bruttó havi jövedelemig 10, felette 20, illetve 30 százalékos kulcsot alkalmaznának a jelenleg egységes 16 százalék helyett. Ám érdemes észben tartani, hogy a mediánbér már most meghaladja ezt, így a magyar polgárok jelentős részének ez bizony adóemelést jelentene.

A Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen pallérozódott politikus ezeken túl kifogásolja a Magyar Nemzeti Bank jelenlegi monetáris politikáját is. Fejtegetését oda futtatja ki, hogy a jegybanknak vissza kellene térnie korábbi pénzügypolitikájához. Noha Bokros közelebbről nem határozza meg, hogy az MNB mely korszakának gyakorlatát tartaná üdvösnek, ám sejthetjük, hogy azon időszakra gondolt, amikor a jegybanki alapkamat két számjegyű volt, aranytartalékunk mennyisége pedig a bányászbéka ülepét kémlelte alulnézetből. Bokros Lajos szavaival: Magyarország egy kicsi, nyitott gazdaság, de a pontosság kedvéért rögzítsük, hogy az egykori pénzügyminiszter által áhított időszakban egyszersmind sérülékeny és rettentően kiszolgáltatott is volt hazánk pénzügyi rendszere. Emlékezhetünk, a fent vázolt feltételek kiváló terepet biztosítottak arra, hogy egy átlagos kedd délutánon – spekulatív tranzakciókkal – vagyonokat lehessen keresni Magyarország kárára. Egyáltalán nem meglepő, ha az olvasó a Tisza Párthoz köthető, korábban kiszivárgott programtervben megfogalmazott állításokra asszociál, hiszen a Magyar Péter pártja körül gyülekező közgazdászok írásukban szinte szóra pontosan a progresszív adórendszer be-, illetve a családi kedvezmények kivezetését javasolták.