idezojelek
A Helyzet

A színvaknak minden piros

Egy régi Neoprimitív-dalból idézet a cím, és pontosan leírja a Tisza Párt árnyékában sertepertélő közgazdászok viszonyát a létezéshez.

Lehoczky Milán avatarja
Lehoczky Milán
Cikk kép: undefined
Bokros LajosTisza PártKapitány István 2026. 02. 07. 6:00
0

Egy régi Neoprimitív-dalból idézet a cím, és pontosan leírja a Tisza Párt árnyékában sertepertélő közgazdászok viszonyát a létezéshez. Most éppen Bokros Lajos nyergelte fel újfent régi vesszőparipáját, és a Horn-kormány daliás idejét idéző sokkterápiát alkalmazva a magyar társadalmon, teljesen átalakítaná az államháztartás jelenlegi rendszerét. A baloldali pénzügyér nemrég az Élet és Irodalom hasábjain és a Klubrádióban is arról értekezett, hogy kezdésként tokkal-vonóval eltörölné a családi adókedvezményt, valamint a két- és háromgyerekes anyáknak teljes életre szóló adómentességet. Mindezen megszorításokért cserébe ötszázalékos áfacsökkentést ajánl. Bár Bokros álnaivan azt állítja, egy ekkora mértékű áfamérséklést a kereskedők már nem tennének zsebre, azonban ezen állítására hiteles adatot nem találunk. Így borítékolható, hogy az államháztartást több ezer milliárddal megrövidítő intézkedés költségét a nap végén a magyar emberek fizetnék meg.

A családok jelentős többségének húsbavágóan fájdalmas intézkedést Bokros megfejelné az adórendszer „egyszerűsítésével” is. Ezt a mindig reformlázban égő pénzügyér úgy képzeli el, hogy a jelenlegi egy szja-kulcs helyett egyből bevezetne hármat. Javaslata szerint félmillió forintos bruttó havi jövedelemig 10, felette 20, illetve 30 százalékos kulcsot alkalmaznának a jelenleg egységes 16 százalék helyett. Ám érdemes észben tartani, hogy a mediánbér már most meghaladja ezt, így a magyar polgárok jelentős részének ez bizony adóemelést jelentene.

A Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen pallérozódott politikus ezeken túl kifogásolja a Magyar Nemzeti Bank jelenlegi monetáris politikáját is. Fejtegetését oda futtatja ki, hogy a jegybanknak vissza kellene térnie korábbi pénzügypolitikájához. Noha Bokros közelebbről nem határozza meg, hogy az MNB mely korszakának gyakorlatát tartaná üdvösnek, ám sejthetjük, hogy azon időszakra gondolt, amikor a jegybanki alapkamat két számjegyű volt, aranytartalékunk mennyisége pedig a bányászbéka ülepét kémlelte alulnézetből. Bokros Lajos szavaival: Magyarország egy kicsi, nyitott gazdaság, de a pontosság kedvéért rögzítsük, hogy az egykori pénzügyminiszter által áhított időszakban egyszersmind sérülékeny és rettentően kiszolgáltatott is volt hazánk pénzügyi rendszere. Emlékezhetünk, a fent vázolt feltételek kiváló terepet biztosítottak arra, hogy egy átlagos kedd délutánon – spekulatív tranzakciókkal – vagyonokat lehessen keresni Magyarország kárára. Egyáltalán nem meglepő, ha az olvasó a Tisza Párthoz köthető, korábban kiszivárgott programtervben megfogalmazott állításokra asszociál, hiszen a Magyar Péter pártja körül gyülekező közgazdászok írásukban szinte szóra pontosan a progresszív adórendszer be-, illetve a családi kedvezmények kivezetését javasolták.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jövőbeli életminőségünk szempontjából kicsit sem mellékes tényező az sem, hogy a madarak újabban azt csicsergik, egy győztes választást követően a Tisza Jockey Ewingja, azaz Kapitány István váltaná a hegyvidéki provokátort a kormányfői székben. Az uráli olaj hallatán is arcidegrángást kapó egykori Shell-alelnök valószínűleg megbízhatóbban szállítaná a megszorításokat, mint a labilis Magyar, aki körül egyre inkább sűrűsödnek a botrányok.

Baljós előérzetünk tovább erősödik, ha azt vesszük: a globális olajipari vállalat exalelnöke tudatosan készülhet a szerepre, hiszen feltűnése óta szinte minden megszólalásával igyekezett hitet tenni a globális elvárások mellett. Az egykori impexes a cél érdekében már egy térfigyelő kamerába is belenyilatkozná, hogy felejtsük el végre az orosz olajat, illetve gázt, és tegyünk le végre energiabiztonságunkról. Mintha ezt is hallottuk volna már valahol…

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Kik sütögetik a háborús pecsenyét?

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekukrajna

Nemzeti petíció: üzenet Brüsszelnek

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekEU-tagság

Csurka István igazsága

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekkormány

Csalárd hízelgés a fideszeseknek

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai unió

Az európaiak is a békét akarják, mint a magyar kormány

Zsigmond Barna Pál avatarja

Brüsszelben nem hallják meg az európai polgárok hangját, és az uniót egyre mélyebben a háború irányába terelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu