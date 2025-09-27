„Az igazság erő nélkül keveset ér.”

Orbán Viktor

Magyarország alaptörvénye jövőre lesz 15 éves. A 2011-ben megszületett új alkotmány nemcsak kitüntetett jogi szövege a közelmúlt magyar történetének, hanem politikai rendszere legfontosabb fundamentuma és kiindulópontja is. Az definiálja a mai politikai rendszert.

Mikor megalkottuk, tisztában voltunk azzal, hogy túllép a szokásos kodifikált hazai jogszabályok mértékrendjén, hiszen először rögzítette a demokratikus magyar állam legfontosabb elvi és működési szabályait egységes dokumentumban. Szigorúan technikai értelemben az 1949-ben a kommunista hatalom által elfogadott „jogi” szöveget is egységesnek vagy kartálisnak, vagyis „írott alkotmánynak” nevezték, de demokrata meggyőződésem szerint az alkotmány modern fogalmának elengedhetetlen összetevője annak legitim és teljes társadalmi felhatalmazással történő megalkotása, márpedig a kommunista diktatúrát Magyarországon szentesítő 1949. évi XX. törvényre – amely jogfolytonosságának hiányát 2011-ben egyébként az alaptörvény is expressis verbis kimondta – sokféle jelzőt lehet aggatni, de vele sem a „legitim”, sem a „demokratikus” szavak nem párosíthatók anélkül, hogy pofont ne adnánk alkotmányos hitvallásunknak.

Alaptörvényünk a német náci és a szovjet kommunista katonai megszállás korszakát eleve kizárja a magyar nemzeti önrendelkezés köréből, ezáltal is joggal tarthatjuk azt Magyarország első egységes, írott alkotmányának.

Ez nem jelenti azt, hogy Magyarországnak 1944-ig ne lett volna alkotmánya! Épp ellenkezőleg: ezeréves történeti alkotmányunk Európa talán leggazdagabb jogi hagyománya – egyszerre hungarikum és a szellemi jogi világörökség része. Olyan innovációkat, vívmányokat hozott, mint az Aranybulla, a vallási toleranciát először megfogalmazó tordai deklaráció vagy a Szent Korona-tant, a hatalmi ágak elválasztását megerősítő, a királyt és az önálló magyar államot megkülönböztető, később a kiegyezés deáki doktrínájának alapját is adó Pragmatica Sanctio, és akkor csak a legfontosabb úttörő dokumentumokat említettem. Az alaptörvény szövege a történelmünk viharai által durván megszakított folytonosságot is igyekszik újraszőni a történeti alkotmányhoz. Az R cikk kimondja:

„Az alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni.” A szöveg megalkotásakor arra is ügyelt az alkotmányozó, hogy az – a maga nemzeti fontosságához híven – minden magyar ember értelméhez és szívéhez elérjen, hozzáférjen, és hogy ne jogi bikkfanyelven íródjon.

Az alaptörvény is számos alkotmányos újítást hoz, és azokat a magyar és a más népekkel közös európai hagyomány biztos alapjára építi rá. Ilyen innováció – sok mellett – az egyén és a közösség viszonyának átsúlyozása, amely a nemzetet és a szabadságot állítja középpontba a lassan már minden értelmes korlátját elvesztő liberális doktrína túlkapásaival szemben. De újdonság a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeinek, a közös építészeti és természeti örökség védelmének kimondása is. Arról nem is beszélve, hogy a miénk a tartalmában ma a világ „legzöldebb” alkotmánya. Vagyis 2011-ben mind Magyarországhoz, mind Európához méltó, azóta az idő, a középtáv próbáját is kiálló alkotmány született – persze húsz évet késve, utolsóként a térség országai között. A hosszú késlekedés hátrányát a tartalmi jobbítás újabb lehetőségeinek előnyeivel ellensúlyoztuk.