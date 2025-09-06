Ahol a labda lesz

idezojelek A végzetről – vagy ami annak látszik idezojelek

Egyetlen nyavalyás mondat végzetes lehet a Tisza Pártra nézve.

G. Fodor Gábor
G. Fodor Gábor
idezojelekvégzetTisza Pártnyilatkozat 2025. 09. 06. 5:00

„A végzet az, ami akkor érkezik,
amikor nem várjuk.”
(Marcel Proust)
 

„Minden sorsdöntő dolog 
a »csakazértis«-ből jön létre.” 
(Friedrich Nietzsche)

 

Most itt nyilván nem arról lesz szó, hogy néhány ezer karakterben megfejtjük a végzetet. Istenkísértés lenne. De azért mégiscsak van itt valami, ami kimondva-kimondatlanul ott fészkel csaknem minden közéleti megnyilatkozás mélyén.

Hogy ne a fabulákból, hanem a tényekből induljunk ki, az a helyzet, hogy jövőre a Fidesz tizenhat éve lesz kormányon, és húsz éve lesz annak, hogy nem volt igazi kihívója, olyan konkurens, aki a győzelem esélyével veheti fel vele szemben a kesztyűt. Most meg van.

Tizenhat vagy húsz év, mindegy is, honnan számítjuk, borzasztó nagy idő. Egy mai huszonéves, amióta csak az eszét tudja, a Fidesz kormányzása alatt élt, nem látott és nem tapasztalt mást. Egy mai negyvenes szinte a teljes felnőtt életét a Fidesz által fémjelzett időszakban töltötte. A Fidesz-alapítók, a nagy generáció pedig ma már hatvanas. Ezek is tények.

Egyes politikai kommentátorok szerint ezek annyira kemény tények, hogy bennük rejlik a végzet.

Sorolják is a végzet jeleit, ilyeneket: a politikai rendszereknek van egy ciklusgörbéje (konkrétan autoriter rendszerekről beszélnek), egy ideig emelkedik, aztán szükségszerűen lejtmenetbe kerül, és ez nem megváltoztatható, erre van determinálva (úgy beszélnek erről, mintha ez a politika természeti törvénye lenne). Aztán: Németországban se volt tizenhat évnél többet senki kancellári pozícióban, van tehát egy tehetetlenségi pont (azaz kortárs tények segítségével igyekeznek megtámasztani a végzetszerűt). Vagy: egész egyszerűen túl régen van már Orbán, az emberek kiismerték, kiszámíthatóak a varázslásai, meguntuk (azt állítják ezzel, hogy az unalom hozza magával a végzetet). Szükségszerű ezért, hogy jöjjön egy új kihívó, aki legyőzi a régit.

Benne testesül majd meg a végzet.

Na már most én meg azt gondolom, hogy a végzet a politikában az nem más, mint babona. Arra a jelre tart igényt, hogy van mindent eldöntő, elkerülhetetlen, kőbe vésett sors. A hős hiába küzd, a végén úgyis bekövetkezik, aminek be kell következnie. 

Tehát: ha túl régóta vagy kormányon, el fogsz bukni, mert az emberek megunják a képedet. Ha felbukkan egy új kihívó, aki dinamikusabbnak és fiatalabbnak mutatja magát, akkor az majd úgyis elsöpri a „vén rókát”. Ha van egy nálad nagyobb erő, akkor felesleges az ellenszegülés, mert a végén úgyis lenyom, mint a bélyeget.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A végzet logikusnak tünteti fel magát.

Csakhogy attól, hogy előfordul, hogy valaki túl sokáig van hatalmon és megbukik, vagy hogy az új, lendületes kihívók néha tényleg győznek, vagy mert a hatalmas néha tényleg lenyomja még az erőset is, abból még nem következik, hogy ez a törvény, ez lenne a szükségszerű, ez maga a végzet.

Csak akkor van végzet a politikában, ha elhisszük, hogy van végzet – és akkor az úgy is fog működni, mint a babona vagy a ráolvasás.

A politikára lehet úgy is nézni, mint egy sakktáblára, ahol nemcsak a figurák mozognak, hanem néha a táblát is arrébb tolják, a bábukat meg meglökik. Aki hisz a végzetben, az lemond arról, hogy lépjen. Az azt mondja: „Nincs értelme gondolkodni, korrigálni, újratervezni, megújulni, mert úgyis bekövetkezik az, ami elő van írva.” Vagyis elhiszi, hogy elkerülhetetlen a bukás. Ha valaki átadja magát ennek a fatalizmusnak, onnantól kezdve nem küzd, nem újít, nem mozdul, és tényleg bekövetkezik az, amitől félt. De nem azért, mert a csillagok így rendelték, hanem mert feladta a játékot.

Csakhogy a politika nem determinisztikus, hanem spontán és alapvetően kreatív folyamat. Élő, alakuló, változó és változtatható. Ha képes vagy tanulni, korrigálni, újrakeretezni, megújulni, akkor nincs semmiféle elkerülhetetlen sors, nincs végzet.

A hibáknak ára van, de értéke is. Mert képes vagy belőle tanulni, változni, változtatni, újrastrukturálni magad és megújulni.

Ez a Fidesz, ez Orbán Viktor. Mert a sorsdöntő dolgok a csakazértisből jönnek létre. És mi más lenne a Fidesz, vagy az orbánizmus lényege, ha nem a csakazértis?

Szóval ennyit a végzetről mint babonáról. De még nem végeztünk. Mert az a helyzet, hogy szemben a végzet közkeletű felfogásával, amit itt az előbb is ecsetelni próbáltam, hogy a végzet logikus, a nagy dolgokból vezethető le, és elkerülhetetlen, a végzetnek van egy másik felfogása is, amely sokkal inkább jellemző a politika világára.

Ez nem maga a végzet (mivel az csupán babona, és vagy te hiszel benne, vagy megpróbálják rád olvasni, hogy az gúzsba kössön téged), hanem az, ami végzetes lehet (valami, ami kifutási lehetőségként magában hordozza a bukást). A végzetes az ugyanis nem logikus, hanem éppen hogy észszerűtlen, nem a nagy dolgokból következik, hanem akár a legkisebbekből is, és elkerülhető lenne, ha jobban figyeltél volna, ha lenne tapasztalod, vagyis ha nem bízod el magad. A végzetes nem bejelenti, hogy mikor jön, hanem váratlanul érkezik, annyira, hogy még téged is meglep, hogy még jó ­ideig el se hiszed, hogy ez tényleg végzetes, hogy tényleg itt van, hogy megérkezett. A végzetes akkor nyitja ránk az ajtót, amikor nem várjuk.

Mire gondolok? Például arra, hogy furcsa dolog a politika. Ott ha egy mondatot rosszul mondok, azt nem lehet kijavítani. Az ellenem fordul, kísérteni fog és magában hordozza a végzetet.

„Nem mondhatunk el mindent, mert akkor megbukunk.” Mint kiderült, ez a Tisza programja. Ezt most már mindenki tudja, mert egy elbizakodott ember, a Tisza egyik vezetője, abban a hitében, hogy ők jönnek, és hogy lehet kajánkodni, lehet ravaszkodni, kimondott egy mondatot, és ez a mondat ellene fordult.

A haditerv szerint semmit sem lett volna szabad mondania. A semmiből jött Tiszának ugyanis az volt az elképzelése, az volt a nagy stratégia, hogy nem mond semmit, hogy kibekkeli a hátralévő időt azzal, hogy semmit se árul el magáról, és ezzel fog nyerni. De a politikában ez képtelenség. Valamit valaki úgyis fog mondani, ,és a kimondott szavak bosszút állnak. Mert ha egy mondatot rosszul mondok, azt a politikában nem lehet kijavítani.

A haditerv tehát összeomlott. Egyetlen nyavalyás mondat végzetes lehet a Tiszára nézve, és jön majd még több, mert az ostobák, a nagyképűek, az elbizakodottak, a kivagyiak úgyse tudnak csendben maradni.

Ha tizenhat éve kormányzol, ha húsz éve nem volt komolyan vehető ellenfeled, ha a kihívód fiatalabb, az még nem végzet, de egy figyelmetlenség, egy óvatlan pillanatban kiejtett rossz mondat igenis végzetes lehet.

Véged van, Tisza!

