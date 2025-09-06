„A végzet az, ami akkor érkezik,

amikor nem várjuk.”

(Marcel Proust)



„Minden sorsdöntő dolog

a »csakazértis«-ből jön létre.”

(Friedrich Nietzsche)

Most itt nyilván nem arról lesz szó, hogy néhány ezer karakterben megfejtjük a végzetet. Istenkísértés lenne. De azért mégiscsak van itt valami, ami kimondva-kimondatlanul ott fészkel csaknem minden közéleti megnyilatkozás mélyén.

Hogy ne a fabulákból, hanem a tényekből induljunk ki, az a helyzet, hogy jövőre a Fidesz tizenhat éve lesz kormányon, és húsz éve lesz annak, hogy nem volt igazi kihívója, olyan konkurens, aki a győzelem esélyével veheti fel vele szemben a kesztyűt. Most meg van.

Tizenhat vagy húsz év, mindegy is, honnan számítjuk, borzasztó nagy idő. Egy mai huszonéves, amióta csak az eszét tudja, a Fidesz kormányzása alatt élt, nem látott és nem tapasztalt mást. Egy mai negyvenes szinte a teljes felnőtt életét a Fidesz által fémjelzett időszakban töltötte. A Fidesz-alapítók, a nagy generáció pedig ma már hatvanas. Ezek is tények.

Egyes politikai kommentátorok szerint ezek annyira kemény tények, hogy bennük rejlik a végzet.

Sorolják is a végzet jeleit, ilyeneket: a politikai rendszereknek van egy ciklusgörbéje (konkrétan autoriter rendszerekről beszélnek), egy ideig emelkedik, aztán szükségszerűen lejtmenetbe kerül, és ez nem megváltoztatható, erre van determinálva (úgy beszélnek erről, mintha ez a politika természeti törvénye lenne). Aztán: Németországban se volt tizenhat évnél többet senki kancellári pozícióban, van tehát egy tehetetlenségi pont (azaz kortárs tények segítségével igyekeznek megtámasztani a végzetszerűt). Vagy: egész egyszerűen túl régen van már Orbán, az emberek kiismerték, kiszámíthatóak a varázslásai, meguntuk (azt állítják ezzel, hogy az unalom hozza magával a végzetet). Szükségszerű ezért, hogy jöjjön egy új kihívó, aki legyőzi a régit.

Benne testesül majd meg a végzet.

Na már most én meg azt gondolom, hogy a végzet a politikában az nem más, mint babona. Arra a jelre tart igényt, hogy van mindent eldöntő, elkerülhetetlen, kőbe vésett sors. A hős hiába küzd, a végén úgyis bekövetkezik, aminek be kell következnie.

Tehát: ha túl régóta vagy kormányon, el fogsz bukni, mert az emberek megunják a képedet. Ha felbukkan egy új kihívó, aki dinamikusabbnak és fiatalabbnak mutatja magát, akkor az majd úgyis elsöpri a „vén rókát”. Ha van egy nálad nagyobb erő, akkor felesleges az ellenszegülés, mert a végén úgyis lenyom, mint a bélyeget.