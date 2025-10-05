autótesztOpel Fronteralágy hibridnémet autóSUVStellantis

Igaz barátja a pénztárcának – Opel Frontera 1.2 Hybrid 48V Edition teszt

Családbarát méretű utastérrel, takarékos lágy hibrid hajtással és kedvező árral érkezett a kereskedésekbe a Crossland utódja. Ám egy fontos kérdést is felvet az Opel Frontera: ugye nem áldoztak fel túl sokat a spórolás oltárán?

Kismartoni András
2025. 10. 05. 10:30
Fotó: Stefler Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

El tudna képzelni hétüléses, nagycsaládosoknak szánt autóként egy 4,4 méternél rövidebb SUV-ot, például Dacia Dustert vagy Suzuki S-Crosst? Nos, a Stellantis konszern mérnökeinek volt hozzá fantáziája, és a Citroen C3 Aircross, illetve testvérmodellje – egyben cikkünk főhőse -, az Opel Frontera is rendelhető harmadik üléssorral, persze bevallottan kisgyerek utaztatására. Ehhez a német márkánál nem kell mást tenni, mint a magasabb GS felszereltéget rendelni plusz befizetni 330 ezer forintot, ám tesztautónk konfigurálásánál erre nem került sor: ötszemélyes, Edition alapkivitelt dobott a gép. Szerintünk mégis utóbbi a jobb választás – elmeséljük, miért. 

Hátul fekete, elöl Edition szinten szerencsére krómozott az embléma. A szép metálzöld fényezés felára 180 ezer forint (Fotó: Stefler Balázs)

Lehet egyszerűen is nagyszerű?

Önmagában nem mondanánk különösen izgalmasnak a Frontera megjelenését, a profilból jól tetten érhető C3 Aircross-vonásokat inkább csak az orr-részen tették opelessé a Zorro-álarccal, bár tény, hogy a szinte függőleges hátfalon egész jól mutatnak a karcsú, osztott lámpatestek. Esetünkben a hórihorgas dobozka látványát nagyon feldobja a kizárólag az alapfelszereltséghez kérhető Arktis fehér dizájncsomag, melynek nemcsak a „hófödte” tető, hanem a 16 colos, fehér acélfelni-szett is része. Utóbbi igazán vagány, a Manta, Manta film és az ibizai diszkóslágerek korszakát idéző dizájnjegy, nem mellékesen a ballonos gumikkal javítja a rugózási komfortot.

Annak idejés ralis vagányság volt a fehér lemezfelni. Más Opeleknek, például a Corsának sem állna rosszul (Fotó: Stefler Balázs)

Akárcsak az Astrában, itt is egy-egy közös keretbe foglalt, 10-10 colos kijelző fogadja a vezetőt, de közülük csak a bal oldali (digitális műszeregység) széria, a multimédia érintőképernyője egy extracsomag része – ha valaki nem kéri, telefontartót kap helyette, akárcsak a spórolós Dacia-vásárlók. 

Maga a menürendszer nem tartogat meglepetéseket, de a csúszkás hangerőszabályzót kivéve feladványokat sem,

és zökkenőmentesen működik a mobiltükrözés. Egy-egy gumiszalag segítségével tabletet rögzíthetünk a pohártartóban, emellett a tárolórekeszek kialakítása és a fizikai gombok (beleértve az önálló klímapanelt) jó elrendezése is józan pragmatizmusra utal. 

Látványra kellemes, tapintásra kevésbé a műszerfal. Ajánlott extra a 490 ezer forintos Infotainment csomag (Fotó: Stefler Balázs)

Meggyőző tehát az ergonómia, ugyanakkor a Frontera nem csak ajtócsukódás-hangjával és helyenként igen egyszerű műanyagjaival jelzi, hogy a Stellantisnál féken tartották a költségeket: hibrid létére kulccsal kell beindítani, nem adaptív a tempomat, egyzónás a légkondi, a pontatlan parkolóradart pedig szerény felbontású tolatókamera-kép egészíti ki. Kárpótlásul egy gombbal kiiktatható a gyorshajtásra figyelmeztetés, és opcióként az első ülések mellett a kormánykerék, illetve a szélvédő is fűthető – némi nagyautós luxus a téli napokra. Még gerincbarát bemélyítés is került az ülésekre, de ezek nem azonosak a drágább Opelek remek, AGR-minősítésű foteljeivel. 

Puritánok az ajtóborítások és nincs középső kartámasz (akárcsak az SX4-ben), viszont elég jó a helykínálat (Fotó: Stefler Balázs)

Ha sikerül megbarátkozni a kicsit rövid ülőlappal, akár hosszabb utakon is egész kényelmesnek bizonyul a Frontera, és a helykínálatát sem érheti kritika: négy felnőtt egész jól elfér benne, hátul is tisztességes a fej- és lábtér. Oda is jutott egy-egy USB-csatlakozó (és hozzá telefontartó zseb), 

ám a kategóriában nem szokatlan módon hiányoznak a légbefúvók, és a pad sem tologatható sínen.

Ezzel együtt sem rossz a praktikum, ugyanis aki beéri az ötszemélyes kivitellel, tágasabb, 460 literes csomagteret kap, a két lépcsőben állítható padló jóvoltából ülésdöntésnél teljesen sík felülettel. Így fő riválisai előtt jár az Opel, és jól kiszolgálja egy négytagú család igényeit. 

Ha felső állásban van rögzítve a raktérpadló, tágas rekesz bújik meg alatta, és tekintélyes 1600 literre bővíthető a tér (Fotó: Stefler Balázs)

Ilyen vezetni a hibrid Opel Fronterát

Természetesen érződik rajta, hogy nem a benzinvérű apukákat tartották a fő célközönségnek, hanem mindenki számára könnyen vezethető autót akartak tervezni, ezért a kormányzása sem közvetlen, de viszonylag pontos, és a futóművet sem szerpentines mókára szánták – ugyanakkor a visszafogott tömegű, üresen 1,34 tonnás kis SUV könnyedén mozog és stabil, csak rossz úton tempósan fordulva bizonytalanodik el. A korábban kipróbált, 17-es alufelniken gördülő GS Line csúcsmodellhez képest pedig a rugózási komfort is kellemesebb, és a hazai utakon ez a lényeg.

Csak nevében emlékeztet az új SUV a régi, Isuzu-féle Frontera terepjáróra, ehhez már 4×4-hajtás sincsen (Fotó: Stefler Balázs)

Kétféle hajtással választható a Frontera: az akkumulátoros-elektromos akciósan villanyautó-mércével kedvező, 10,59 millió forintos akciós áron érhető el, 

míg a legolcsóbb lágy hibrid 110 lóerővel kedvezményesen 8,79 millióról indul.

Utóbbi összeghez tesztautónknál hozzáadódott 430 ezer forint felár, ami szerintünk egyáltalán nem ablakon kidobott pénz, ugyanis a 145 lóerős rendszerteljesítmény egész fürgévé tette a német–francia SUV-ot (a 0-100 km/h-s sprint ideje 9 másodperc), miközben valós átlagfogyasztása óvatoskodás nélkül is 6 liter körül alakult. 

Egyszerű, de logikus a grafika. Takarékos is tud lenni a láncos vezérlésű, itt csak 48 voltos lágy hibridként kínált turbómotor (Fotó: Stefler Balázs)

Harmonikus triót alkot a Szentgotthárdon gyártott, 1,2-es turbós benzines, a villanymotor és a hatfokozatú duplakuplungos váltó, és a lágy hibridekre nem jellemző módon a Frontera kisebb távokat elektromosan is meg tud tenni (ilyesmit a VW-csoport MHEV Plus modelljeiben láttunk még). Azért, ha sarkantyúzzák, feltűnik a tétova visszakapcsolás és beszűrődik a háromhengeres morgás, de normális használatnál lágyak az üzemmódok közti váltások, illetve mérsékelt a zaj. Mindent összevetve praktikus, igazi „hétköznapok hőse” autó a Frontera, hibáira pedig sokaknak gyógyírt jelenthet az esetünkben 9,22 milliós ár, ami alig haladja egy hasonló kivitelű Daciáét.

Jópofa „hózentróger" Opel Frontera sziluettel, előtte vezeték nélküli telefontöltő (Fotó: Stefler Balázs)
Opel Frontera Hybrid teszt
Opel Frontera Hybrid teszt
Opel Frontera Hybrid teszt
Opel Frontera Hybrid teszt
Opel Frontera Hybrid teszt
Opel Frontera Hybrid teszt
Opel Frontera Hybrid teszt
Opel Frontera Hybrid teszt
Opel Frontera Hybrid teszt
Opel Frontera Hybrid teszt
Opel Frontera Hybrid teszt
Opel Frontera Hybrid teszt
Opel Frontera Hybrid teszt
Opel Frontera Hybrid teszt
Opel Frontera Hybrid teszt
Opel Frontera Hybrid teszt
Opel Frontera Hybrid teszt
Opel Frontera Hybrid teszt
Opel Frontera Hybrid teszt
Opel Frontera Hybrid teszt
Opel Frontera Hybrid teszt
Opel Frontera Hybrid teszt
Opel Frontera Hybrid teszt
1/23 Opel Frontera Hybrid teszt

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekAndrej Babis

Szőcs László: Babis győzelme a miénk is

Szőcs László avatarja

A Patrióták Orbán Viktor után a második miniszterelnöküket adhatják Európának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu