Renault 5-alapokon tér vissza a Ford Fiesta 2028-ban

Az elektromos, megfizethető kisautó mellett a két gyártó együttműködéséből egy szabadidő-autó is születni fog.

2025. 12. 09. 13:02
Az R5-ből már legördült a 100 ezredik példány, a Fiesta viszont csak három év múlva jön
A Ford stratégiai partnerséget jelentett be a Renault-val, aminek keretében az amerikai gyártó legalább két új, a francia cég Ampr EV platformjára épülő elektromos kisautót fog piacra dobni. 

Az első ilyen új, „megfizethető” elektromos jármű 2028 elején érkezik, mint a népszerű Fiesta utóda.

Az újdonság nem csak a platformját kapja a Renault 5-östől, de ugyanott is fog készülni, a franciaországi Douai-i ElectriCity komplexumban. A második Ampr-alapú elektromos Ford pedig várhatóan egy kis elektromos crossover lesz, amely a Renault 4-esnek lesz közeli rokona, és a Ford Puma Gen-E-t válthatja majd le.

Ford Announces New European Strategic Partnership with Renault Group
Jim Farley, a Ford, és François Provost, a Renault vezérigazgatója írta alá a megállapodást
Fotó: Ford

Az új Nissan Micrával ellentétben, amely gyakorlatilag csak egy átöltöztetett 5-ös, a Ford kis elektromos járművei jobban különböznek majd a francia eredetitől, mivel „a Fordokra jellemző vezetési dinamikával” rendelkeznek majd. Ettől függetlenül a Renault-hajtásláncok várhatóan változatlanul kerülnek majd át bele, ami azt jelenti, hogy az első tengelyen elhelyezett, a specifikációtól függően 95, 122 vagy 150 lóerő teljesítményű villanymotorok, valamint 40 vagy 52 kWh kapacitású akkumulátorok közül lehet választani (addigra már LFP kémiával).

Az utolsó benzines Fiesta 2023-ben gördült le a gyártósorról
Fotó: Ford

A Ford az utóbbi három évben a Mondeót, a Fiestát és a Focust is kivezette az európai kínálatából, ezért jelentősen vesztett a piaci pozíciójából a kontinensen: 

a piaci részesedés egykor 12 százalék is volt, most viszont a 4-et sem éri el.

A Volkswagen-alapokra épülő Capri és Explorer eladásai olyan gyengék, hogy a Ford nemrégiben kénytelen volt ezer munkahelyet is megszüntetni Kölnben, és a telephelyet egy műszakos termelésre átállítani. Az amerikai gyártó már korábban visszavonta azt a döntését, hogy 2030-ra teljesen villanyautókra vált Európában, tekintettel arra, hogy a régióban az elektromos járművek iránti kereslet jelentősen elmarad a korábbi előrejelzésektől. Mivel a Focus gyártása a múlt hónapban leállt, a Ford aktuális európai kínálata szinte kizárólag SUV-okból és egyterűekből áll, hagyományos ferdehátú modellek nélkül. Egyébként a Ford Renault-val kötött új megállapodása a könnyű haszongépjárművekre is kiterjed.

 

