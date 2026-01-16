Hamarosan érkezik a Dacia hétmillió forintos, modern villanyautója

Ahogy a megfizethető elektromos autók továbbra is özönlenek Kínából Európába, a hagyományos gyártók számára már nem az a kérdés, hogy reagálniuk kell-e, hanem az, hogy milyen gyorsan tudnak. A Dacia számára a megoldás egyszerű: legyőzni őket azzal, hogy pénztárcabarát elektromos autókat kínálnak európai vevők által ismert márkanévvel.

A Renault-hoz tartozó román márka már évek óta forgalmazza a Springet, amely az egyik legolcsóbb elektromos autó Európában, sok vásárló a kedvező árárt cserébe kompromisszumokat is hajlandó vállalni a kocsi kényelmet, teljesítményét és általános színvonalát illetően. Nemrég a miniautó egy újabb átfogó frissítésen esett át, ami azt mutatja, hogy még évekig a kínálatban szeretnék tartani. A Dacia második elektromos modellje – amely tehát egy ideig egyszerre lesz kapható a Springgel – jóval fejlettebb lesz műszakilag, és várhatóan

2027 második negyedévében érkezik, körülbelül 18 ezer eurós (körülbelül hétmillió forint) áron.

Dacia Spring

Fotó: Dacia

Ez a modell már nem az ősrégi, kínai piacra fejlesztett Renault City K-ZE, hanem a vadonatúj, Európának fejlesztett, 2026-ban érkező, negyedik generációs Twingo alapjaira épül, vagyis a Renault 4-ben és Renault 5-ben is megtalálható AmpR Small platform rövidített változatát kapja meg.

A Twingóhoz hasonlóan a hajtást egy 81 lóerős, 175 Nm nyomatékú villanymotorra bízzák,

amelynek az energiát egy 27,5 kWh-s lítium-vas-foszfát akkumulátorcsomag biztosítja.

Valamivel nagyobb lesz a Springnél az új elektromos Dacia, ha a Twingóból indulunk ki, akkor kb. 3,8 méteres hosszúságra és 1,7 méteres szélességre lehet számítani. Szlovénia lesz a gyártás helyszíne (a Novo Mesto üzem), ami azt jelenti, hogy a Kínában készülő Springtől eltérően megússza az EU által a kínai elektromos járművekre kivetett büntetővámot, ami növeli a jövedelmezőséget.

Renault Twingo

Fotó: Renault

Annak érdekében, hogy ne a Springtől csábítson el vevőket, a Dacia szerint az új modell „teljesen más” lesz, nemcsak technikájában, hanem színválasztékában, belső kialakításban és az általános minőségérzetében is. Az előzetesek azt mutatják, hogy

a formája is radikálisan eltérő, mivel a Dacia SUV modelljeről inspirálódtak a tervezői.

Azért is előnyös egy második villanyautót bevezetnie a Daciának, mert az segít csökkenteni a flottája szén-dioxid-kibocsátási átlagát, aminek révén kevesebb bírságot kell majd fizetnie az EU kasszájába. Sem 2024-ben, sem 2025-ben nem teljesítette a kibocsátási célokat a román gyártó, de az új modellnek köszönhetően 2027-ben már ez összejöhet neki (mivel a villanyautókat 0 g/km szén-dioxid-kibocsátással veszik számításba, jelentősen csökkentik a teljes flottaátlagot).