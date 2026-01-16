autós hírDaciaDacia Springvillanyautó

Hamarosan érkezik a Dacia hétmillió forintos, modern villanyautója

Az új városi mini a Renault Twingo technikáját használja, de teljesen más dizájnt kap.

2026. 01. 16. 15:49
Forrás: Dacia
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy a megfizethető elektromos autók továbbra is özönlenek Kínából Európába, a hagyományos gyártók számára már nem az a kérdés, hogy reagálniuk kell-e, hanem az, hogy milyen gyorsan tudnak. A Dacia számára a megoldás egyszerű: legyőzni őket azzal, hogy pénztárcabarát elektromos autókat kínálnak európai vevők által ismert márkanévvel.

A Renault-hoz tartozó román márka már évek óta forgalmazza a Springet, amely az egyik legolcsóbb elektromos autó Európában, sok vásárló a kedvező árárt cserébe kompromisszumokat is hajlandó vállalni a kocsi kényelmet, teljesítményét és általános színvonalát illetően. Nemrég a miniautó egy újabb átfogó frissítésen esett át, ami azt mutatja, hogy még évekig a kínálatban szeretnék tartani. A Dacia második elektromos modellje – amely tehát egy ideig egyszerre lesz kapható a Springgel – jóval fejlettebb lesz műszakilag, és várhatóan 

2027 második negyedévében érkezik, körülbelül 18 ezer eurós (körülbelül hétmillió forint) áron.

 

DACIA SPRING (BBG) - PHASE 2 - MODEL YEAR 2026
Dacia Spring
Fotó: Dacia

Ez a modell már nem az ősrégi, kínai piacra fejlesztett Renault City K-ZE, hanem a vadonatúj, Európának fejlesztett, 2026-ban érkező, negyedik generációs Twingo alapjaira épül, vagyis a Renault 4-ben és Renault 5-ben is megtalálható AmpR Small platform rövidített változatát kapja meg. 

A Twingóhoz hasonlóan a hajtást egy 81 lóerős, 175 Nm nyomatékú villanymotorra bízzák,

amelynek az energiát egy 27,5 kWh-s lítium-vas-foszfát akkumulátorcsomag biztosítja. 

Valamivel nagyobb lesz a Springnél az új elektromos Dacia, ha a Twingóból indulunk ki, akkor kb. 3,8 méteres hosszúságra és 1,7 méteres szélességre lehet számítani. Szlovénia lesz a gyártás helyszíne (a Novo Mesto üzem), ami azt jelenti, hogy a Kínában készülő Springtől eltérően megússza az EU által a kínai elektromos járművekre kivetett büntetővámot, ami növeli a jövedelmezőséget.

Renault Twingo E-Tech electric
Renault Twingo
Fotó: Renault

Annak érdekében, hogy ne a Springtől csábítson el vevőket, a Dacia szerint az új modell „teljesen más” lesz, nemcsak technikájában, hanem színválasztékában, belső kialakításban és az általános minőségérzetében is. Az előzetesek azt mutatják, hogy 

a formája is radikálisan eltérő, mivel a Dacia SUV modelljeről inspirálódtak a tervezői.

Azért is előnyös egy második villanyautót bevezetnie a Daciának, mert az segít csökkenteni a flottája szén-dioxid-kibocsátási átlagát, aminek révén kevesebb bírságot kell majd fizetnie az EU kasszájába. Sem 2024-ben, sem 2025-ben nem teljesítette a kibocsátási célokat a román gyártó, de az új modellnek köszönhetően 2027-ben már ez összejöhet neki (mivel a villanyautókat 0 g/km szén-dioxid-kibocsátással veszik számításba, jelentősen csökkentik a teljes flottaátlagot).

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekliberálisok

A liberális elmebaj arcai

Bayer Zsolt avatarja

Szilágyi Ákos barátom munkája.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu