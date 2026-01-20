autós hírjótállásOpelgarancia

Nagyvonalú gyári garanciát adnak mostantól az új Opelekre

Nyolc év gondtalan autózást ígér a márka új szolgáltatása, de azért érdemes ügyelni néhány megkötésre.

Fotó: Opel
Mostantól az eddigi öt helyett nyolc év teljeskörű gyári garancia jár minden Magyarországon eladott új Opel személyautóra – jelentette be egy sajtórendezvényen Rosta Gergely, a hazai vezérképviselet igazgatója. Ez az ajánlat egész Európában minden olyan javításra (alkatrész és munkadíj) kiterjed, amely anyag- vagy gyártási eredetű hibára vezethető vissza, magánszemélyek és flottavásárlók számára egyaránt, míg a márka haszonjárműveinél a régi feltételek érvényesek (öt év vagy 200 ezer kilométer). Fontos megkötés a márkaszervizben végzett kötelező szervizeléseken túl, hogy a személyautók nyolc év Flex Care garanciájához 100 ezer kilométeres korlátozás társul, mely azonban 150 vagy 200 ezer kilométerig kiterjeszthető, ennek felára a kiskategóriás modelleknél bruttó 80, illetve 130 ezer forint. 

Egytelen márka sem ad hosszabb garanciát - leszámítva a Subarut, ahol kilométerkorlátozás sincs
Fotó: Opel

Nem maradhatott el a rendezvényen a márka hazai érékesítéseinek elemzése sem, Rosta Gergely beszámolója szerint a tavalyi év felemásra sikeredett: az első félévben még nem volt elérhető az új Frontera (a Crossland pedig még 2024-ben eltűnt), azonban amikor megérkezett az új kisméretű SUV, pár hónap alatt 800 darab talált gazdára belőle. E modell a Mokkával és a Grandlanddel együtt teljessé tette a SUV-kínálatot, és az előző évet Magyarországon több mint 5000 darabos összeladással, a márkák toplistájának 11. helyén zárta a villámos márka. Továbbra is színes hajtáslánc-választékot kínálnak benzinesekkel, dízelekkel, lágy és plug-in hibridekkel, illetve tisztán elektromos modellekkel, ami a tavasszal érkező megújult Astrára is érvényes lesz.


 

