Bayer Zsolt: Égjen bele a retinánkba

Rossz helyen horgászott egy apa a fiával Londonban, a Temzében. Bilincsbe verve vitték el őket.

Igen. Az öt-hat éves forma síró srácot is. S a felvétel szerint külön az apjától, legalábbis az látható, hogy az apát már viszik, a gyereket még ott tartja a rendőr.

Rendőr?

Ugyan már.

Nem rendőrök ezek, hanem egy széthulló kultúra gyáva pribékjei.

Ha rajtam múlna, azonnali hatállyal átvezényelném állandó éjszakai szolgálatra valamelyik londoni no-go zónába. Ott bilincselhetne eleget.

Persze, tudjuk. Ott nem tenné. A felvétel alatti hozzászólások legjobbika: „ha muszlim négerek horgásztak volna, megúszták volna egy ejnyebejnyével”.

Vagy még az sem lett volna.

De legalább a gyereket sikerült megbilincselni.

Fognak a jogvédők tiltakozni?

Nem fognak.

Nyugat, 2025.

Ezeknek végük van. Shakespeare-ért és Wodehouse-ért kár. Meg a kissrácért.

A többiért nem…