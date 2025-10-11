Bayer Zsolt: Égjen bele a retinánkba

Rossz helyen horgászott egy apa a fiával Londonban, a Temzében. Bilincsbe verve vitték el őket.
Igen. Az öt-hat éves forma síró srácot is. S a felvétel szerint külön az apjától, legalábbis az látható, hogy az apát már viszik, a gyereket még ott tartja a rendőr.
Rendőr?
Ugyan már.
Nem rendőrök ezek, hanem egy széthulló kultúra gyáva pribékjei.
Ha rajtam múlna, azonnali hatállyal átvezényelném állandó éjszakai szolgálatra valamelyik londoni no-go zónába. Ott bilincselhetne eleget.
Persze, tudjuk. Ott nem tenné. A felvétel alatti hozzászólások legjobbika: „ha muszlim négerek horgásztak volna, megúszták volna egy ejnyebejnyével”.
Vagy még az sem lett volna.
De legalább a gyereket sikerült megbilincselni.
Fognak a jogvédők tiltakozni?
Nem fognak.
Nyugat, 2025.
Ezeknek végük van. Shakespeare-ért és Wodehouse-ért kár. Meg a kissrácért.
A többiért nem…