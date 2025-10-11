Rendkívüli

Váratlan helyen bukkant fel Orbán Viktor

idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Bayer Zsolt: Égjen bele a retinánkba

Fognak a jogvédők tiltakozni? Nem fognak.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
LondonbanAngliaTemze 2025. 10. 11. 10:22

Rossz helyen horgászott egy apa a fiával Londonban, a Temzében. Bilincsbe verve vitték el őket.

Igen. Az öt-hat éves forma síró srácot is. S a felvétel szerint külön az apjától, legalábbis az látható, hogy az apát már viszik, a gyereket még ott tartja a rendőr.
Rendőr?

Ugyan már.

Nem rendőrök ezek, hanem egy széthulló kultúra gyáva pribékjei.

Ha rajtam múlna, azonnali hatállyal átvezényelném állandó éjszakai szolgálatra valamelyik londoni no-go zónába. Ott bilincselhetne eleget.

Persze, tudjuk. Ott nem tenné. A felvétel alatti hozzászólások legjobbika: „ha muszlim négerek horgásztak volna, megúszták volna egy ejnyebejnyével”.

Vagy még az sem lett volna.

De legalább a gyereket sikerült megbilincselni.

Fognak a jogvédők tiltakozni?

Nem fognak.

Nyugat, 2025.

Ezeknek végük van. Shakespeare-ért és Wodehouse-ért kár. Meg a kissrácért.

A többiért nem…

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekPuzsér Róbert

Ezek tényleg ki- és felforgatják a világot

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekglobalizmus

Az antifák potenciális gyilkosok

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekkormány

Az ellenzék magyargyűlölete

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekFidesz

Mártírból is csak Juhász Péter jutott

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekmeccssorrend

A sorsolás mellett a meccsek sorrendje is borzalmas a magyarok számára

Magyar Nemzet avatarja

A lehető legrosszabb, hogy az utolsó körben játszunk azzal a török csapattal, amelyet Isztambulban kellene megverni a továbbjutásért.

Cilian Murphy

Így folytatódott volna eredetileg a Tron-franchise: Cillian Murphy lett volna a főgonosz és visszatért volna néhány régi szereplő is

A 2010-es Tron: Örökség után nem volt kérdés, hogy a Disney szeretné tovább szőni a történetet, mégis 15 évet kellett várni a folytatásra. A harmadik film címe ekkoriban Tron: Ascension volt – egy ambiciózus projekt, amely azonban soha nem jutott el a forgatásig. Helyette több mint egy évtizedes várakozás után a Tron: Ares formájában született újjá a koncepció, egészen más irányba kanyarodva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu