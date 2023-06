- Egy egyszázalékos pártból kilépett főpolgármestertől azok után, amit csinált ezzel az ellenzékkel, amikor elüttette magát a villamossal és rászabadította erre az országra és az ellenzékre Márki-Zay Pétert, ennél egy kicsit nagyobb szerénységet és visszafogottságot javasolnék – mondta szó szerint az ATV-ben a korábban újságírással, szövegírással is foglalkozó Gréczy Zsolt, aki vélhetően pontosan tudta, hogy miről beszél. A DK-s országgyűlési képviselő nem mellesleg arra reagált így, hogy Karácsony előzőleg azt nyilatkozta:

száz százalék, hogy jövőre újraindul a főpolgármesteri posztért, és nagyon meglepődne, ha a DK saját jelöltet állítana, mert akkor kiderülne, hogy nem is olyan nagy párt.

A Magyar Nemzet megkereste a Párbeszéd sajtóosztályát, hogy meg tudják-e erősíteni Gréczy Zsolt állítását, amennyiben pedig igen, úgy Karácsony Gergely mikor és milyen indokkal lépett ki a pártból. Lapzártánkig ugyanakkor a sajtóosztály nem reagált megkeresésünkre,

azaz nem is cáfolta a Karácsony távozásáról szóló hírt.

Mindezt egyébként számos előzmény is igazolni látszik. Ilyen például, hogy Karácsony Gergely tavaly áprilisban váratlanul bejelentette, nem indul újra a Párbeszéd társelnöki tisztségéért, maga helyett pedig Tordai Bencét ajánlotta – aki el is nyerte a posztot. A Párbeszéd most március végi nagyrendezvényén pedig ugyancsak meglepetésre bejelentették, hogy Párbeszéd – A Zöldek Pártja néven folytatják tovább a politizálást.

Mindeközben a főpolgármester ugyanakkor elkezdte magát úgy pozícionálni, mint aki egy pártokon kívül álló, alapvetően civil valaki lenne, aki pusztán a szavazók akaratából lett főpolgármester.

Ezzel összefüggésben éppen a Magyar Nemzet írta meg márciusban, hogy Karácsony ajánlatot tett a baloldali pártoknak azok támogatásáért cserébe. Ennek lényege, hogy a jelenlegi ellenzéki polgármesterek induljanak újra kerületükben a jövő évi önkormányzati választásokon, pártjaik pedig ellenük se állítsanak jelöltet. Mindezt ugyanakkor tegyék mindannyian pártlogók nélkül, egy egységes civil ernyőszervezet jelöltjeiként.

Karácsony közölte azt is, hogy ő maga sem közös, hanem támogatott jelölt szeretne lenni, vagyis az ő neve mellett sem akar pártlogókat.

A DK nem kér Karácsony Gergely ötletéből

Információink szerint az ajánlat felemás fogadtatásra talált a baloldalon, ahol nem szívesen mondanának le a pártlogókról, az ötlet ellen pedig éppen Gyurcsány Ferencék tiltakoznak a leginkább.

Tény, hogy a DK elnöke többször jelezte már, hogy nem egyértelmű Karácsony Gergely újraindulásának a támogatása, sőt nemrég egyenesen úgy fogalmazott: a főpolgármester nem teljesíti hazafias kötelességét akkor, amikor nem támadja a kormányt.

Karácsony kisdiák módjára meg is csinálta a házi feladatot, ugyanis nemrégiben bejelentette, hogy nem fizeti be a szegényebb önkormányzatok megsegítésére szolgáló szolidaritási adót.

A DK-ba vezetett a kilépő párbeszédesek útja

Bárhogy is alakul majd a DK és a főpolgármester közötti kötélhúzás a mérhetetlen támogatottságú, kizárólag botránykeltéseiről elhíresült Párbeszéd számos politikusa után immár saját egykori alapítóját is elveszíthette. A korábban távozó politikusok, mint többek között Szűcs Balázs VII. kerületi alpolgármester, Kenéz István pest megyei alelnök, Kocsis-Cake Olivio pártigazgató, országgyűlési képviselő, illetve Szabó Zsolt dunaújvárosi alpolgármester mind-mind a DK-ba igazolt.