Még erősebbé vált a Magyar Honvédség

Új fejezet: cirkálólőszerek

Ilyen még nem volt, mondhatnánk arra a hírre, hogy a Magyar Honvédség az ukrán–orosz, a kaukázusi és a közel-keleti háborúk tapasztalatai alapján öngyilkos drónokat, hivatalos nevükön cirkálólőszereket rendszeresít. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter idén júliusban Tusnádfürdőn jelentette be, hogy

Magyarország a Rheinmetall – UVision konglomerátumtól vásárol nagyon modern, nagy pontosságú csapásmérő képességgel rendelkező drónokat.

Korábban a Rheinmetall AG közleményben jelezte, hogy a kamikazedrónok a Hero Loitering Munitions névre hallgató, széles körben bizonyított lövedékcsaládhoz tartoznak, amelyet a Rheinmetall gyárt és forgalmaz Európában az izraeli UVision Air Ltd.-vel kötött együttműködési megállapodás keretében. A Rheinmetall szerint a Hero precíziós lőszerek a modern fegyveres erők számára a műveleti rugalmasság legmagasabb fokát biztosítják a harctereken. A Hero rendszereket úgy tervezték, hogy komplex harctéri körülmények között is működjönek, beleértve a GPS-vétel nélküli környezetet is. Azóta az is kiderült, hogy a drónok szállítása – amelyek gyártásában a magyar hadiipar is részt vesz – jövőre megkezdődik, és 2025-ben az összes megérkezik.

Nehéz vasban

Idén lendületet vett a NATO vállalásban szereplő nehézdandár felszerelése is. Az elmúlt hetekben megérkezett a tatai dandárhoz a jelenleg elérhető legmodernebb harckocsi, a magyar igények alapján legyártott Leopard 2A7HU első öt példánya, illetve egy-egy Wiesent 2-es műszaki harcjármű és hídvető, szintén Leopard 2-es alvázon.

Leopard 2A7-esek a tatai dandár alakulóterén. Forrás: HM

A harckocsit az elektrooptikai rendszer, a motor, az erőátvitel, a fegyverzet olyan képességekkel ruházza fel, hogy gyakorlatilag a harcmezők királyának lehet nevezni.

A magyar Leopard páncélteste 7,7 méter hosszú, előrefordított löveggel a harckocsi hosszúsága kis híján 11 méter, súlya több mint 63 tonna. A harckocsi tűzerejéről az L55A1 típusjelű, 120 milliméter űrméretű Rheinmetall harckocsiágyú gondoskodik.

A továbbfejlesztett ágyú akár már ötezer méter távolságon is biztosítja az ellenséges célok hatékony leküzdését. A harckocsin van továbbá egy 7,62 milliméteres párhuzamosított géppuska, egy 12,7 milliméteres, toronytetőre szerelt távvezérelt nehézgéppuska, valamint 16 darab, egyenként 76 milliméteres ködgránátvető, amelyek repeszgránátok kilövésére is alkalmasak.

A harckocsi előkészítés nélkül képes 1,2 méter mélységű vízi átkelésre; előkészítéssel 2,25 méter mély gázlón, valamint négy méter mélységű víz alatt is képes átkelni. Az 1500 lóerős turbódízelmotor több mint hatvan kilométeres sebességre tudja gyorsítani a páncélost, a tartályokban 450 kilométerre elegendő üzemanyag van.

A harckocsi ágyújához többféle páncéltörő és többcélú lőszer rendelhető, valamint két különböző típusú lőtéri gránátot szerzett be a Magyar Honvédség. Magyarország szerződést kötött a német Rheinmetall céggel nagy mennyiségű lőszer beszerzésére. A gyártásba a Rheinmetall Waffe Munition GmbH és a magyar kormány által létrehozott, tüzérségi lövedékeket gyártó várpalotai üzem is bekapcsolódik.

A magyar páncélos fegyvernem megújítására a meglévő T–72-esek és a Leopard 2A4-esek mellé 2028-ig 44 Leopard A7-es érkezik Magyarországra, valamint öt Wisent műszaki mentőjármű és három Leguan hídvető, valamint az ezekhez kapcsolódó kiegészítő tartalékalkatrészek, speciális eszközök és szimulátorok.

Folyamatosan érkeznek a honvédséghez a Lynx, magyarul Hiúz lánctalpas gyalogsági harcjárművek. Ennek kapcsán a legfrissebb hír, hogy decemberben ünnepélyes keretek között kigördült a zalaegerszegi gyárkapun az első itthon gyártott példány is.

KF41 Lynx gyalogsági harcjármű. Fotó: Lakatos Péter

A Rheinmetall Hungary Zrt. arról számolt be, hogy a német hadiipari óriás hazai leányvállalata elkészítette az első itthon gyártott és összeszerelt Lynx harcjárművet, melyet az ilyenkor kötelező gyári teszteket követően 2024 első felében adnak át a Magyar Honvédségnek, hogy csatlakozzon a már átadott, de még Németországban készült példányokhoz.

Magyarország még 2020. augusztus 16-án szerződött le a Rheinmetall AG-val a KF41 Lynx hazai gyártásáról. A Honvédelmi Minisztérium 2020. szeptember 9-én mintegy kétmilliárd euró értékben rendelt 209 darab KF41 Lynx gyalogsági harcjárművet, utóbbiból a kontraktus szerint 163 darab Zalaegerszegen készül, de azóta több forrás is pedzegette, hogy ez az arány módosulhat a magyar gyártósor javára.

Szintén a zalaegerszegi üzemet érinti a hír, hogy Magyarország ipartörténelmet ír azzal, hogy részt vesz egy új harckocsi, a Panther EVO kifejlesztésében, gyártásában és rendszeresítésében is. A fejlesztési programhoz hazánk 288 millió euróval, a zalaegerszegi kutatási-fejlesztési hekyszínnel és mérnökökkel járul hozzá.

A Panther EVO kísérleti példánya. Forrás: Facebook/Magyar Honvédség

A Rheinmetall közleménye szerint az új harckocsiban ugyanaz a német cég által gyártott, jelenleg legmodernebb, 120 milliméteres, L55A1 típusjelű harckocsiágyú lesz, amely a honvédség folyamatosan érkező Leopard 2A7HU tankjainak is a fő fegyverzetét alkotja. Azzal a különbséggel, hogy a Panther esetében már automata töltő fogja a páncélozott tárolóból a csőbe juttatni a lőszert.

Az új Panther EVO súlya a Leopard 2-esek 65-70 tonnás össztömegével szemben – a modern passzív és aktív védelmi technológiák, például a szintén Zalaegerszegen gyártott Lynx–Hiúz gyalogsági harcjárműveken is használt StrikeShield rendszer miatt – könnyebb lesz, az alváza a BPz 3 Büffel műszaki harckocsi konstrukcióján alapul, amely szintén rendszerben áll már a honvédségnél.

Gidrán páncélozott jármű terepen. Fotó: Honvédelmi Minisztérium



A török fél folytatta a Gidrán 4×4-es páncélozott terepjárók szállítását, a beérkezett járművek kommunikációs és fegyverzettechnikai integrációját a kaposvári HT Division üzemében végzik. Arról is szerződés született, hogy magát a páncélozott terepjárót is Magyarországon, a győri Rába erre a célra létrehozott vegyesvállalata fogja készíteni. Legalább kétszáz új munkahely létesül a megállapodás nyomán, valamint széles körű beszállítói hálózatot is bevonnak a gyártásba. A létrejött vegyesvállalatot Gidrán névre keresztelik.

Elsöprő tűzerő

A páncélosok érkezésével párhuzamosan teljessé vált a tatai nehézdandár önjáró tüzér osztálya, sőt azóta rendszerbe állító gyakorlaton is részt vettek. A szintén Leopard 2-es fődarabokból felépülő, páncélozott, 155 milliméteres automata löveget hordozó PzH 2000-esből 24 darabot rendszeresített a honvédség.

PzH 2000-es páncélozott önjáró löveg. Fotó: Vasvári Tamás

Az önjáró, a páncélos csapatokkal együtt mozogó, gyorsan helyet változtatni képes lövegekkel szintén egy a szocialista kormányok alatt felszámolt képesség jelent meg újra a honvédségnél.

A lövegek 155 milliméteres gránátjait szintén Várpalotán fogják készíteni. A PzH 2000-esek a vontatott D–20 típusú ágyútarackokhoz képest óriási technológiai ugrást jelentenek. A tüzérséghez érkeztek még 120 milliméteres, utánfutón szállítható, M–12 típusú nehéz aknavetők az osztrák Hirtenberg nevű gyártól, melyet a magyar állam még 2019-ben vásárolt fel.

Magyar szárnyak

A légierő területén is fontos év volt a 2023-as. Folytatódott a kiképzés az elmúlt években beérkezett húsz darab könnyű, többcélú Airbus H145M helikopterekre, amit beárnyékolt egy horvátországi katasztrófa, ahol a háromfős személyzet és a gép is odaveszett. Közben folyamatosan érkeznek a nagyobb testvér, a közepes Airbus H225M példányai a szolnoki bázisra.

A 16 darab közepes katonai szállítóhelikopterek egy része – a hat darab speciális műveletekre optimalizált H145M-hez hasonlóan – felfegyverezhető lesz.

H225M közepes helikopter érkezése Szolnokra. Fotó: Honvédelem.hu

A szolnoki bázison is nagy változások vannak, épül az a hangárkompolexum, ami az elmúlt és elkövetkezendő években többszörösére duzzadó forgószárnyas flottát be tudja majd fogadni.

Ami a hagyományos repülőgépeket illeti, épül a magyar légierőnek Brazíliában, az Embraer üzemében az a két darab KC–390-es katonai teherszállító repülőgép, amellyel régi – deszantolás – és új – légi utántöltés és légi egészségügyi egység telepítése – képességek jelennek meg a Magyar Honvédségnél. Az első gépen idén szeptemberben először kapcsolták be a pilótafülkek egyes rendszereit. A gép elektromos rendszere elkészült és működőképes.